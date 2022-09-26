暖化使淡水成病原溫床 溪邊、湖邊戲水當心 食腦蟲恐致腦膜炎

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）今年夏天，美國內布拉斯加州通報了一例福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）導致的腦膜炎致死案例。由於該病原熱愛溫暖環境，案例雖不多，卻讓世人不得不正視氣候變遷帶來的殘酷現實－水溫升高了，可怕的食腦蟲，正在原本不盛行的美國西部與北部現蹤。

福氏內格里阿米巴原蟲能存於攝氏30度以上的溫水中，耐熱程度甚至高達46度。淡水湖泊及河川、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池水、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

人類由鼻子吸入含有福氏內格里阿米巴原蟲的水而受到感染，與水有關的活動都有可能是感染途徑。根據衛福部，症狀包含發燒、頭痛、噁心或嘔吐，頸部僵硬、意識改變、喪失平衡感、抽搐及出現幻覺，病程進展快速，發病後死亡率達99％。

美國美國疾病管制暨預防中心（CDC）指出，福氏內格里阿米巴腦膜腦炎案例雖少，致命率卻高得驚人。1962年至2020年間，151例中，僅4例倖存。在美國，原本僅限於南方州較可能出現，近年來卻往北蔓延，北至明尼蘇達州。

衛報指出，氣溫上升，不僅助長了此原蟲的繁殖與存活率，也使人們更愛往水邊跑，增加感染風險。許多案例是不到18歲的男孩，可能是因為這年紀的男孩，特別愛從事跳水活動、潛入湖底或河底玩沙，而攪動底部淤泥就可能接觸到病原。

專家感到挫敗的是，每年成千上萬人至水邊戲水，卻僅有部分人士感染此病，原因為何仍為謎題。目前僅能呼籲民眾，若要在溫暖的水域活動，建議避免將頭部浸泡於水中，也可使用鼻夾，避免水進入鼻腔。