抗癌不孤單　癌症希望基金會「1001希望」將焦慮、壓力轉為正面能量

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）據統計，30-59歲中壯年罹癌人數10年間成長了1.3倍。中壯年身兼家庭多重角色，上有老、下有小要照顧，更承擔家中經濟重擔，一旦罹癌將衍生出許多家庭問題。癌症希望基金會每年皆舉辦多場癌友家庭支持性活動，透過團體的引導、分享，將癌友家人的情緒壓力轉成正面力量，陪同家庭一起面對癌症。

生病從來不是一個人的事，對癌友家庭而言，是全家人的事！尤其中壯年罹癌人口攀升的同時，衍伸出癌友與家庭成員經歷因罹癌所造成的新家庭角色分工與任務；未成年子女必須學習因應父母罹癌的衝擊、癌友也不知如何與子女溝通病況，傾聽他們的感受、更衍生出家庭照顧人力不足和經濟等問題。

癌症希望基金會每年皆舉辦多場癌友家庭支持性活動，「1001希望」計畫將服務對象從癌友延展至家庭內的未成年子女，分齡舉辦「種子營」、「夏/冬令營」和「親子營」，今年癌友家庭親子營已邁入第15年，期待藉由支持性團體的舉辦，讓癌友家庭運用各式媒材，透過團體的引導、分享，改善癌友家庭的溝通關係，陪同家庭一起面對癌症。

今年的「1001希望-親子營」以「希遊記之無敵經書」為主題，以此家喻戶曉的故事為發想，意喻每個癌友家庭都有一部專屬的無敵經書，家庭成員們分別擁有自己的角色與天賦能力，等待著被發掘，只有一家人同心協力一起努力經歷取經路上的種種難關，才能順利得到無敵經書！。

根據基金會的服務經驗，罹癌家庭未成年子女經常面臨以下狀況：害怕癌症帶來的威脅，也因擔心自己在沒有父母的陪伴下對未來感到無助與焦慮、甚或不敢對親友談起家中變化、癌症議題無法與其他同儕分享，導致壓力與焦慮情緒苦無出口。不只是親子關係面臨衝擊，伴侶亦然，許多病友擔心家人因自己的癌症受到影響，而不願意與家庭成員討論疾病與治療過程。

因此，癌症希望基金會藉由親子營的舉辦，陪伴家庭一起回顧罹癌經歷，重要的是引導孩子表達心中的情緒，協助他們將情緒轉換成正面能量，回饋給罹癌父母，給予支持；同時傳遞癌症相關訊息，幫助孩子擁有正確的觀念面對癌症。並藉由在團體內的分享，讓癌友家庭了解不同家庭因應重大事件的方式，促進家庭成員對疾病議題的討論與交流，從而相互理解破除家庭的隱形高牆，建立親子溝通。

癌症希望基金會副執行長李佩怡表示：我們在公益夥伴台灣安進的支持下，透過團體支持以情境遊戲、藝術創作方式引導孩子學習表達與面對內在複雜情緒，找到自己在父母罹癌過程中的價值和角色，更重要的是想讓這群深受影響的孩子，不再是自己孤單的面對癌症！陪伴孩子揭開癌症的面紗，給予他們力量，與罹癌父母共同面對癌症，並透過團隊合作一同探索、學習，將美好回憶化作微小的種子，在接下來的生活中繼續發芽茁壯。