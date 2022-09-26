【張淑娟提告】周玉蔻亂扯蔣萬安老爸陳年緋聞　黃國昌批: 「下流」跨越文明底線•無法忍受

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 資深媒體人周玉蔻日前指稱，前立委蔣孝嚴晶華飯店緋聞案女主角是曾當選中國小姐的名媛張淑娟；張淑娟強調絕無此事，今天 (9/26) 已前往台北地檢署按鈴申告。

前中國小姐張淑娟（右）不滿媒體人周玉蔻指稱她是國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞對象，26日在國民黨台北市議員王鴻薇（左）及律師陪同下，前往北檢按鈴控告周玉蔻加重誹謗罪，捍衛自身清白。中央社

根據媒體直播畫面, 張淑娟還沒出現之前, 周玉蔻跟王鴻薇已經先在台北地檢署門口對罵起來。

張淑娟抵達後, 周玉蔻則試圖衝上前去, 向她道歉!

張淑娟今天聲明, 拒絕接受道歉, 她強調, 她根本沒有跟章(蔣) 孝嚴在晶華飯店滾床單, 「道歉是不夠的......我今天告妳們兩人(周玉蔻、蔡玉真)告到底!」

張淑娟聲淚俱下控訴, 周玉蔻不斷用她的照片打知名度, 根本是霸凌沒有麥克風的人! 她痛罵周玉蔻、蔡玉真太惡劣, 她又沒有參選, 為何對她波髒水, 讓她平靜的生活無端掀起波瀾?!

資深媒體人陳鳳馨9/23表示，當年晶華飯店緋聞這篇新聞是她寫的，她可以很肯定地說，女主角並不是張淑娟。

時代力量前立法委員黃國昌, 23日晚間也在臉書PO文痛批:

蔣萬安有什麼不妥言行，用力地監督他！ 蔣萬安有什麼違法濫權，大力地批判他！ 蔣萬安有什麼愚蠢政見，大聲地嘲笑他！ 這些，都沒有問題。 但是，硬去扯他老爸20年前緋聞的對象是誰， 還連帶傷害一位早已退隱的女性， 這真的已經跨越了文明的底線， 讓人無法忍受。 可以不喜歡蔣萬安， 可以反對蔣萬安擔任臺北市長， 但我無法接受如此下流的選舉方式， 更無法接受如此濫用媒體公器。

媒體人周玉蔻（右）近日就國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴早年桃色風波爆料，遭影射的張淑娟透過國民黨台北市議員王鴻薇（左）發聲明澄清，圖為王鴻薇、周玉蔻26日上午在北檢外針鋒相對。中央社

圖為周玉蔻26日上午在北檢外，向遭影射的張淑娟鞠躬道歉。中央社