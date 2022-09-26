希望能變年輕！南韓年齡計算方式分3種　八成民眾盼統一

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）在南韓，年齡的計算方式上共分為三種，導致不只外國人，連韓國人都經常感到混亂，也造成社會成本增加，因此南韓總統尹錫悅的政見之一即為統一年齡計算方式。

南韓年齡計算方式分別為「虛歲」（세는 나이）、「周歲」（만세）及「年歲」（연세），「虛歲」為韓國人生活中最常使用的方式，出生即為1歲，每年到了1月1日後再加一歲。意即，若是2021年12月31日出生的小孩，隔天到了2022年1月1日就已經算兩歲。

「請問你幾歲？」是韓國人認識新朋友時第一句會問的問題，在這通常問的是「虛歲」，韓國是個非常注重長幼順序的國家，年齡決定接下來要對對方使用「敬語」或「平語」。因此南韓還有「年初生」（빠른 년생）的說法，如此一來，例如2021年尾生的及2022年初生的兩人可以先協商要以「朋友」或是「哥哥姊姊」的方式相處。

「滿歲」（周歲）則是國際上所通用的方式，出生時為0歲，過生日後增加1歲，在南韓主要用於刑法、民法、醫療及媒體等。

「年歲」出生時為0歲，每年1月1日增加1歲，主要用於青少年保護法及兵役法等，以便管理。南韓法定年齡年歲19歲才算成年，因此若以2022年為基準，只要是2003年出生，無論是1月生或12月生皆算成年，可以和朋友一起去喝酒玩樂。

南韓總統尹錫悅在競選總統時就提及，在國民實際生活中有意義的標準是「滿歲」，將通過修法減少年齡基準的混亂，並在社會中普及推廣。

對此，根據韓媒insight報導，南韓法制處在本（9）月5日至18日之間做了「統一使用滿歲」的民意調查，結果共有81.6%的受訪者表示同意。本次調查共6,394人參與，共5,216人表示贊同。贊同的主要原因大多為「減少混亂及不便」、「希望能打破韓國現有年齡計算方式所造成的長幼文化」、「與國際基準統一」及「減少年齡」。而網路上不贊同修改的網友則表示「要改變長久以來的習慣並非易事」，「這樣1月1日時就不能去喝酒了，還要等到過生日才行」。

南韓法制處表示，將於立法會期中積極推動年齡統一相關法案，若國會通過後也將積極向大眾宣導，讓民眾習慣於生活中使用，以年歲制定的法案也會將於隔年個別修改。與年齡統一的相關民法及基本行政法的修正案，已分別於今年4月和5月提出，目前南韓國會法制司法委員會正在審議中。