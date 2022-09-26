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連2年出包　「膚斯得乳膏2%」驗出pH值過低　台灣食藥署：限期回收2.3萬支

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/26 11:55
食藥署今（26）日公布藥品回收訊息，「膚斯得乳膏2%」6批約2.3萬支將於10月19日前回收。（圖／食藥署）

食藥署今（26）日公布藥品回收訊息，「膚斯得乳膏2%」6批約2.3萬支將於10月19日前回收。（圖／食藥署）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）食藥署今（26）日公布藥品回收訊息，治療細菌皮膚感染症的「膚斯得乳膏2%」，因安定性試驗時發現pH值低於原核准規格，6批約2.3萬支將於10月19日前回收。

食藥署表示，明則實業有限公司的「膚斯得乳膏2%」，批號2007051、2007061、2007071、2007052、2007062、2007072共6批的產品、約2.3萬支，因廠商主動通報，案內批號藥品於進行持續性安定性試驗時發現pH值低於原核准規格，故啟動回收。

食藥署已要求廠商應於111年10月19日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

食藥署藥品組科長洪國登說明，該藥品主成分為FUSIDIC ACID，主要用於葡萄球菌、鏈球菌或其他對FUSIDIC ACID敏感的細菌的皮膚感染症，屬於抗生素外用藥膏。

洪國登進一步說明，據廠商主動通報，廠內安定性試驗時，發現「膚斯得乳膏2%」在第24個月ph值試驗應該介於4.5至6，但這6批藥品ph值低於4.5，雖然沒有安全性的問題，但可能整體產品安定性，進而影響療效。

洪國登表示，「膚斯得乳膏2%」年用量約為1.1萬支，市佔率不算高，僅佔1%，國內有多款可替代藥品，患者若有尚未使用完畢的藥品，可盡快回到當初開立藥物的醫療院所或藥局進行退貨或換貨等後續處理，若對使用之藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，同時提醒各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

據了解，「膚斯得乳膏2%」去年也曾啟動過回收機制，廠商於2019年更換委託製造廠，原本委託製造廠生產的產品無法持續進行安全性試驗，即無法監控上市後的品質是否維持，因此啟動回收。
食藥署
藥品回收

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