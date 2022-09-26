堅決反對「專制政權」　特拉斯：英國與盟國合作　支持烏克蘭、助台灣防衛

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在執政的保守黨黨魁選舉中勝出，5日甫成為英國新任首相，在美國有線電視新聞網（CNN）25日播出的專訪中談到烏俄戰爭和台海關係，她呼籲志同道合的民主國家堅決反對「專制政權」。

俄羅斯總統普丁21日下令動員30萬後備軍人，並明確提出核戰的可能性，特拉斯在CNN專訪上直言，她認為普丁未能取勝外，還犯了一個「戰略錯誤」，因他沒有預料到自由世界的反應強度。

特拉斯說，各盟國應該在烏俄戰爭一事堅定立場，我們不應理會俄羅斯的「劍拔弩張」，相反地，應繼續制裁俄羅斯和支持烏克蘭。

英國一直以來就相當反對普丁開戰，前首相強森任內時，積極向烏國提供資金、武器和援助，更是第一位向烏國國會發表演說的外國領袖，是烏俄戰爭中烏克蘭最大的支持者之一。

而月初甫上任首相的特拉斯，同樣反對「專制政權」，對中國和俄國都採取強硬立場，談到與美國的關係時，她表示，我確實相信我們之間關係特殊，而且當我們在面對來自俄羅斯的威脅，以及中國的日益強硬的立場時，兩國關係的發展越來越重要。

在專訪中當主持人問起英國是否會和美國所說的一樣，在中國入侵時在軍事上捍衛台灣，她回答，我們決心和盟國合作，確保台灣能夠自我防衛。