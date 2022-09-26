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美股重挫•台股26日失守萬四關卡　盤中下挫達300點• 最低來到13815.72

➤法人9/26開盤前表示，道瓊指數失守3萬點大關，收在29590.41點，創近2年新低，國際股市再度面臨破底危機。除基本面欠佳，資金面也承受壓力，預期台股不排除可能回測萬四關卡支撐。➤半導體測試廠微矽電子(8162) 今天(9/26) 登錄興櫃，興櫃登錄新台幣45元，早盤開高震盪，最高來到59元。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/26 10:07
圖為2022年6/13美國紐約股市交易情形 (美聯社)

圖為2022年6/13美國紐約股市交易情形 (美聯社)

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）美股上周五 (23日) 持續重挫，道瓊工業指數下跌486.27點，跌破3萬點關卡，那斯達克指數下跌198.87點。法人稍早預測，隨著美股破底，台股不排除可能回測萬四關卡支撐。

果然台北股市今天(9/26)周一開盤跌124.96點，加權股價指數為13993.42點，成交金額新台幣30.4億元。上午9:51左右更下挫達300點, 最低來到13815.72。

半導體測試廠微矽電子(8162) 今天登錄興櫃，興櫃登錄新台幣45元，早盤開高震盪，最高來到59元，大漲31%，之後來到51元，上漲13.3%。上午10:13分左右，股價則為39.80。

微矽電子積極布局第三代半導體測試。該公司主要從事晶圓測試（CP）、積體電路測試（FT）、晶圓薄化及鍍膜（BGBM）及正面金屬化（FSM）等服務，可提供邏輯IC、類比IC、金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）、絕緣閘極雙極性電晶體（IGBT）、車用二極體、第三代半導體氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）晶圓測試與成品測試服務。

微矽電子也擁有探針卡自製能力，整合晶圓薄化及鍍膜、正面金屬化、晶圓切割及晶粒挑揀等一貫化整合性服務（Turn-key Total Solution），並搭上功率半導體在新能源、車用電子、智慧電網及變頻家電等領域應用趨勢，微矽電子也積極擴充廠房因應第三代半導體測試需求。

美國股市方面, 由於投資人憂心持續升息導致經濟衰退風險升高，美股23日全面重挫。道瓊工業指數下挫486.27點，跌幅1.62%；標準普爾指數下跌64.76點，跌幅1.72%；那斯達克指數下跌198.87點，跌幅1.8%；費城半導體指數下跌35.352點，跌幅1.45%。

國內外產業訊息方面，鴻海集團衝刺電動車領域，除將與印尼Indika能源（Indika Energy）旗下PT Mitra Motor Group（MMG）成立合資公司FIM，並斥資7500萬美元，與Stellantis成立第2家合資公司，還加碼投資芯量科技，金額新台幣4.74億元。

面板廠群創光電認為，目前面板庫存處於相對健康狀態，有機會在年底見底，希望明年第1、2季產業好轉，但全球經濟充滿變數，仍需觀察後續發展。

記憶體廠華邦電表示，客戶還在調整庫存，原先預期9月庫存去化情況可望明朗化，但目前則還需要多點時間觀察。

中央社26日開盤前引述法人表示，道瓊指數失守3萬點大關，收在29590.41點，創近2年新低，國際股市再度面臨破底危機。除基本面欠佳，資金面也承受壓力，預期台股不排除可能回測萬四關卡支撐。
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