〈投資理財〉台電10年5千億電網建設計劃 上市櫃電機公司商機大

國際財金情勢複雜，但台灣仍然潛力無窮，值得注意台股好標的仍多，台電最近決定在10年之內，投資5645億元，推動「強化電網韌性建設計劃」，將過去集中式電網，改為分散式，帶動上市櫃機電業龐大商機，值得投資人注意。

由於台電這次電網改革計劃，完全是針對國內電力供應問題，所做的大規模改善方案，受惠的都屬於內需型產業，不受國際經濟或產業景氣影響，相關業者不會因為國際因素，影響營收或獲利，將可大幅降低產業景氣風險，讓投資人得到多一層的保護和安全。

台電「強化電網韌性建設計劃」執行完成後，將可降低全國性大停電事故機率，縮小停電影響範圍，商機極大，上市櫃機電業者如中興電、東元、亞力、士電、華城電等公司可望受惠。而且因為計劃執行期間高達10年，投資金額龐大，當然有利產業及個別企業的中長期營收及發展。

中興電受惠台電強化電網案計劃，今年新增台電345KV的GIS（氣體絕緣開關設備）訂單，高達160多億元，今年電力事業群產缐稼動率達到135%，明年稼動率上看160%，整體在手訂單達230億元，2025年前營收及獲利呈成長趨勢，收益將可延續到2030年。

中興電有重電、新能源、中國事業、系統工程、嘟嘟房停車場及CNC等六大事業群，供電設備及新能源等業務，是營收成長主要動能。在太陽能光電方面，已完成台南七股總建置容量216MW太陽能光電廠設置，每年電費收入13至14億元，今年因日照時間較長，增加7千萬元營收。

至於花蓮太陽能電廠方面，中興電已向縣府提出三建案，總建置容量60MW，洄瀾東電200MW。俟花蓮縣政府核照後，即可動工興建。至於氫能生產方面，中興電擁有甲醇重組製氫技術，在華亞園區租地4千坪，打造為氫能生產基地，建置低功率燃料電池，氫能事業2年前營收7千萬元，去年倍增至1.6億元，今年上半年營收4億元，今年營收目標訂為6億元，前景看好。

東元電機方面，是市場著名的機電供應商，近年推出「打造低碳未來智慧工廠」為主軸，聚焦低碳工業、智慧工廠及碳資產管理等三大解決方案，瞄準石化、鋼鐵、紡織等高耗能產業，除國內市場，也逐漸跨入東南亞市場爭取商機，現有訂單將在第四季起，貢獻業績。

東元在北美電氣化訂單強勁，且降低耗能是產業界最迫切需要，東元將積極協助產業界提升能效，降低耗電，更以可視化的碳資產管理，提供快速導入、低技術門檻的工廠自動化升級方案，預期下半年能源工程挹注業績，台電的十年強化電網韌性方案，正是東元電機爭取商機的好機會。

最近仰德集團的國賓飯店，有一則重大訊息，引人注目，它公告取得士電8500張，平均價格為62.55元，同期間士電價格在61元至64元之間，來回震盪，不論解讀為投資或護盤，都可以說明士電的潛在價值。國賓持有士電股票已有5萬2785張，持股比率達10.13%，總價值為19億5331萬元。

士電去年每股稅後盈餘3.46元，配息1.8元，今年第二季受到中國封城，加上原物料飈升影響，侵蝕獲利，當季每股獲利從去年同期0.9元，微降為0.88元，加上第一季獲利，上半年每股獲利達2.25元，創歷年同期新高。

士電成長快速，主要是拜台電加速汰舊換新之賜，電力及配電壓器材需要增加，加上交通建設等公共工程持續入帳，政府又持續推動太陽能、風力、儲能、電動車充電椿等綠能商機，另為因應5G、IoT、智慧製造、HPC，以及疫情相關產業需求，在半導體、PCB及物流相關自動化設備需求增加，今年業績持續看好，值得注意。

華城也是機電大廠，除了台電重要大客戶之外，近年搶攻綠電業務相當積極，轉投資成立華成電能，且自創EVALUE品牌，引進宏碁及中租兩個集團為策略性投資人，華城電能囊括電動車充電椿市占率3至4成，安裝數及輸出功能總和居冠，並與豐田、保時捷、賓士、AUDI、VOLVO、寶時捷、中華車合併，建置家用充電椿，或全方位充電解決方案。

華城多角化經營，涵蓋太陽能廠、風力發電、儲能系統、台電網改造，目前各項業務多在資本支出，投資階段，目標是逐年攤提折舊，減少虧損，增加營收及獲利。去年華城每股獲利1.11元，每股配息1元，預期未來將隨著台電公司電網改革計劃推動，營收將水漲船高。

亞力除了電機本業之外，瞄準節能、綠能、智能、儲能，四大發展目標，朝向電力監控及電力、電子產品研發方向發展，力拚成為跨國企業集團，績效良好。去年每股獲利1.6元，配股0.5元，配息0.75元，今年在手訂單比去年大幅成長，預料營運目標將可順利達成。

亞力將太陽能發電目標上修至2030年，將達到30 GW，因為看好太陽能案場朝大型化發展趨勢，今年陸續推出60KW、110KW等大容量多組MPPT的太陽能變流器，搭配智能DC箱，以滿足太陽能案場朝大型化發展的市場需求，如今再加上台電10年5645億元電網改造方案商機，預料亞力發揮空間更大。

台電公司10年投資5645億元，改革電網，龐大商機，值得投資人追蹤注意。

★投資一定有風險•理財請務必慎思★