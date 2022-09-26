〈財經主筆室〉 亞洲各國陸續解封開放觀光　旅遊外匯財爭奪戰正式上演

台灣及日本上周宣布將開放旅客自由行， 緊接著泰國也發布將全面解封的訊息，幾天之內，亞洲就有3個國家 政策大轉彎大開門戶，最主要就是歐美國家邊境早已解封， 亞洲國家的人民這近3年來被疫情所困，幾乎都快憋壞了， 預期報復性旅遊就將爆發，亞洲各個國家無不加快邊境解封腳步， 都想搶食這波觀光旅遊財。

台灣疫情指揮中心日前宣布從9月29日起，將恢復66個國家免簽 證待遇，「0+7」的隔離措施也將於10月13上路， 而外國人來台自由行也可能同時在10月13日起實施， 也就是台灣邊境管制已正式開始解封了。 交通部長王國材更對外表示，對團客出入境指引都做好了， 歡迎全世界觀光客到台灣來。

幾乎同一時間，日本政府宣布從10月11日起， 也將正式開放觀光自由行，除了免除落地篩檢、隔離外，也不用PC R陰性證明，更重要的是重啟入境免簽證措施。

緊接台灣及日本邊境開放後，泰國政府隨即宣布10月起開始全面解 封，旅客入境都不需要再出示疫苗證明，等於恢復疫情前的狀態。 泰國對國境解封如此的積極，展現爭取國際觀光客強烈的企圖心， 就是擔心跨國旅遊客被亞洲其他國家給搶走。

泰國算是這波疫情爆發後，亞洲國家裡最早開放邊境的國家， 泰國從去年11月起就逐步開放觀光， 旅客只要出示完整疫苗接種證明、醫療保險和申請Thailand Pass就可以入境免隔離，今年7月起更是祗要疫苗護照準備好供 抽查即可，上周再次宣布將從10月起全面解封， 旅客入境不再需要疫苗證明。

根據泰國政府的估算，今年至上周為止的入境旅客已有520萬人， 在泰國消費達211億泰銖(約178億元台幣)， 而去年同期只有約43萬人次入境。上周加碼宣布全面開放旅遊後， 希望能完全恢復到疫情前的水準，泰國政府今年目標是全年度達1, 000萬人次，而預估明年(2023)觀光收入能重返疫情前水準 的八成，收入金額達2.38兆泰銖(約2.02兆元台幣)。

新加坡算是繼泰國以後第二個宣布開放邊境的國家，新加坡從今年4 月1日起，便允許已接種兩劑疫苗旅客入境不需隔離， 並歡迎外國旅客蒞臨。根據新加坡民航局在4月下旬時的說法， 開放後航空客運量就開始回升，很快就回升到疫情前的三成， 當時約一周時間，樟宜機場就已接待過40萬名乘客。 緊接而來的是韓國，韓國政府是從今年6月起開放外國籍旅客自由行 。

為何各個國家都在競相加快腳步進行解封呢?看看各國疫情前的觀光 收入數字，再檢視泰國、新加坡及韓國等， 開放觀光後的旅遊收入大增，大概就可以理解， 各國紛紛搶食這塊跨國性旅遊財的原因了。

觀光業是泰國經濟命脈，泰國在2019年旅客近4,000萬人， 貢獻觀光收入1.91兆泰銖，收入創下有史以來最高紀錄，但20 20年入境遊客僅剩670萬人次，2021年入境旅客更少， 但去年11月起逐步開放觀光後，今年全年將挑戰1,000萬入境 遊客。

日本外國觀光客人數從2019年的3,200萬人降至去年僅剩不 到25萬人，2019年日本旅遊收入來到歷史新高點的4.8兆日 圓(約1兆350億元台幣)， 這個數字甚至超過日本一些主要工業的出口值。

韓國2019年外國遊客達1,750 萬人次，也創下歷年新高， 根據韓國觀光公社的估算，當年旅遊收入達25.1兆韓元(約6, 504億元台幣)，帶動46兆韓元的工業產值和46萬個就業機會 。

新加坡的旅遊業擁有約6萬5000名員工，為國內生產總值貢獻約 4％。2019年新加坡達到創紀錄的1,910萬旅遊人次， 為當地飯店業和旅遊景點帶來277億美元(約8,158億元台幣 )的旅遊收入。

台灣自2015年起每年來台旅客人數均突破千萬人次，2019年 全年來台旅客達1,186萬人次，也創下歷史新高， 觀光外匯收入達144.1億美元(折合新台幣約4,323億元) ，但2021年來台旅客人數僅剩14萬479人次， 觀光外匯收入慘不忍睹。「0+7」的隔離措施上路後， 能創造多少外匯財？值得進一步關注。