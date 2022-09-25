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第4度公開表態！拜登受訪再提若中國武攻 美國會協防台灣

主持人問「讓我們釐清，這不像是烏克蘭戰爭，如果中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣嗎？」拜登再次回答說：「對。」

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/09/25 21:07
美國總統拜登（Joe Biden）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問。（圖/截圖自President Biden on Taiwan ...

美國總統拜登（Joe Biden）接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問。（圖/截圖自President Biden on Taiwan ...

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）就在俄國總統普丁會見中國國家主席習近平的同一天，美國總統拜登接受美媒專訪，談及協防台灣議題時，主持人問到「若中國武力犯台，美軍是否會出兵協防台灣？」拜登肯定地回答「會。」這是拜登第4度公開表明美國會涉入中國武力犯台，並願協防台灣。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目19日播出拜登（Joe Biden）受訪影片，主持人首先問「對於你對台灣的承諾，什麼是中國國家主席習近平應該知道的？」拜登表示「我們都同意很久以前簽署的協議，而且有『一中政策』。台灣對自己的獨立性做出自己的判斷。我們不採取行動。我們不鼓勵他們獨立。那是他們的決定。」

主持人而後問到「但是美軍會保衛這個島嗎？」拜登回答「是的。如果它面臨前所未有的襲擊。」主持人持續問「讓我們釐清，這不像是烏克蘭戰爭，如果中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣嗎？」拜登再次回答說：「對。」

此專訪過後，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國對台政策沒有改變。官方上，美國對美軍是否會保衛台灣一樣保持「戰略模糊」（Strategic Ambiguity），但《台灣關係法》確實規定美國有義務幫助裝備台灣進行自衛。

他補充，美方持續反對片面改變台海現狀，以維持台海和平穩定。他也表示，當美國總統想要宣示政策改變時，「他就會這樣做。但他（指拜登）沒有」。

這也符合美國行政部門日前已通知國會將對台灣出售「AIM-9X、AGM-84L」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」，總價值約11億600萬美元的情況。台灣外交部指出，本次是拜登政府任內第六度、今年第五度宣布對台軍售，持續實踐近年來對台軍售常態化的政策。

針對此次拜登再度表態美國將協防台灣，中央社指出，這再次引發美國長期以來奉行的「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）政策內涵是否將改弦易轍、走向「戰略清晰」（Strategic Clarity）的質疑。
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更新時間 : 2022-09-25 22:37 GMT+08:00

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