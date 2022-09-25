台海緊張局勢影響美中菲關係 菲國總統籲和平解決涉台議題

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）菲律賓總統小馬可仕23日於紐約的亞洲協會總部發表演說，表示他擔憂台海緊張局勢，敦促相關各方保持最大限度克制，並說「我們堅持一個中國政策，一貫呼籲和平解決涉台議題。」

據媒體，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）剛結束6日訪美行程，期間與美國總統拜登會晤，雙方談論議題備受關注，除了主要討論南海議題，菲律賓未來如何回應加劇緊張的台海局勢，也成美中菲關係的變數。

小馬可仕在結束美國行時，提到馬尼拉當局對菲律賓北方台灣海峽日益緊張的局勢感到擔憂。他說，菲律賓會維持「會繼續跟所有國家友好，不與任何人為敵」的外交政策，他也說「我們堅持一個中國政策，一貫呼籲和平解決涉台議題。」

過去菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2016年上任以來，一直都是採取親中政策，美國之音報導，杜特蒂在任內並未會見任何西方領導人，包括美國。因此這次小馬可仕與拜登（Joe Biden）會面，是美菲關係的大大提升。

當美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)8月初率團訪問台灣，引中國在台海周邊實施軍演，菲律賓駐美大使穆亞爾德斯(Jose Manuel Romualdez)9月接受日經新聞(Nikkei Asia)專訪時表示，若台海爆發戰爭危及菲律賓安全，馬尼拉政府將讓美軍使用菲律賓的軍事基地。

菲國政府擔憂台海危機升級，據報導指出，中共在台海軍演期間，在台灣的菲國僑民社群憂心兩岸情勢緊張，已安排和菲國駐台機構討論衝突升高時的撤僑計畫，這也包括撤離在台的十萬菲國移工。

至於南海問題，菲國相信若在南海受攻擊，將援引「美菲共同防禦條約」協防。小馬可仕說，美國是菲律賓「唯一的條約盟友」。「美國無疑在營造穩定和平的環境方面發揮重要領導作用。不僅在全球範圍，在我們的區域當然也是如此。」

菲律賓、中國、台灣、越南等各聲索方在南海存在領土爭議。西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。