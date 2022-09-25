兒盟：超過八成兒少每週外食7次以上 五成三晚餐吃零食或飲料

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）兒福聯盟「2022年台灣國高中生飲食習慣調查 」顯示，近年因外送平台方便，讓兒少吃得不健康、過量，7至18歲兒少每週七次以上的外食頻率超過八成；五成三會用零食或飲料代替晚餐；七成兒少每週至少會吃一次零食甜點。

兒盟指出，根據「國民營養調查」，扣除學校營養午餐，7至18歲兒少每週七次以上的外食頻率約82.9%，而為求快速料理、口味突出，多數餐廳的烹煮方式都有高油、過鹹、高加工製品等狀況，若不慎選，兒少很容易在長期外食過程中攝取過多不健康飲食。

兒盟今（25日）召開記者會公布「2022年 台灣國高中生飲食習慣調查 」。調查發現，近三年經歷漫長的疫情，長時間在家活動量大幅減少，但卻因為外送平台方便，容易過度點餐吃過量。

調查顯示，兒少每週購買2次以上外送比率為三成三，其中七成表示叫外送是為了購買正餐，但下單手搖飲料（55.5%）、小吃點心（41.2%）和油炸食物（31.4%）的比率也不低；進一步調查發現每週購買2次以上外送的學生，較常吃油炸食物及含糖飲料，也較容易有疲倦嗜睡及失眠的健康困擾。

調查也發現，將近3成5的孩子習慣在外解決晚餐，更有超過五成表示自己外食時會選擇零食或飲料來充當正餐，主因包含沒食慾、太累不想吃、想省錢等。

而超過七成兒少每週至少會吃一次零食甜點(74.0%)，每週購買一次含糖飲料(62.7%)和油炸食物(42.2%)的頻率也都高於四成，甚至有近兩成五的孩子會每天接觸這些不健康食物（一天吃一次以上零食甜點或含糖飲料24.2%）。

「防疫胖一圈」的兒少健康問題成為另一種疫情後隱憂，兒福聯盟黃韻璇處長表示，健康的身體是兒少一輩子的寶藏，而營養均衡的飲食是健康的重要基礎，他呼籲大人自己要有好的飲食習慣，或是陪伴孩子一起養成正確的飲食觀念，而這都是需要花時間學習和培養的。