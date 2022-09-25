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王毅紐約指責美國插手台灣問題自比「夏威夷」　余茂春：邏輯不通

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/25 17:08
中國外交部長－王毅（圖／美聯社）

中國外交部長－王毅（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）中國外交部長王毅於美東時間22日，參與美國亞洲協會紐約總部演說時稱，美國「插手及縱容台獨勢力」，台灣問題已成為美中關係最大風險，更將台灣與夏威夷相比，說道「美國不會允許夏威夷被分裂出去」，中國專家余茂春（Miles Yu）稱王的論述邏輯不通。

余茂春為前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的高級中國政策顧問，目前是美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員，他在24日接受《美國之音》訪問時批，王毅整篇演講都是「老生常談，了無新意」，並指出夏威夷是通過人民投票同意、申請加入而成為美國的一部分，而「台灣人民從沒申請加入中華人民共和國（PRC），中華人民共和國自1949年成立以來也從來沒有對台灣現存的領土實施任何的管理及主權的控制」，因此王毅的說法是亳無道理、邏輯不通。

在王毅的演講中，他也呼籲美國回到「相互尊重、和平共處、合作共贏」的正確軌道上，但余茂春認為，中國政府將目前美中關係所有負面發展都完全歸咎於美國，說要和平共處及合作共贏亦皆是「謊言」。

余茂春說，中國對維吾爾人的鎮壓、對美貿易不公平作法及侵害知識產權等的行為，讓美國不會對中國有「尊重」可言，中國過去幾年咄咄逼人的行為無法與美國及周邊國家「和平共處」，在「共贏」方面更是佔了世界的大便宜，佔美國的便宜就更是不用說了，因此這些口號是沒有意義的。
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