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感受台灣選舉文化 美、日議員擬組「觀選團」來台了解台灣民主政治

台灣政治角色在近期成為國際關注議題，這次台灣年底迎來九合一選舉，美國和日本國會議員均有來台觀選的規劃與意願，不過國內外交泡泡等防疫政策可能讓計畫有變數。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/09/25 15:46
中選會主委李進勇8月發布111年地方公職人員選舉公告。（圖/中央社）

中選會主委李進勇8月發布111年地方公職人員選舉公告。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）立法院國會外交戰略共識會長、民進黨立委何志偉指出，美國與日本有計劃組成「觀選團」來台了解台灣政治，特別是在年底九合一選舉即將到來之時，不過國內外交泡泡等防疫政策可能讓計畫有變數。

根據自由時報，何志偉表示，今年已有7組、共28位美國跨黨派議員來台，後續還有許多議員想組「觀選團」，不只是對台灣政治有興趣，部分私人企業也有意來台研議相互投資經商。

由於台灣選舉文化特殊，過去就有香港學者和民眾組成「觀選團」來台體驗選戰氛圍，2020年總統大選期間，歐美國家更開了13個觀選團，共約107位國際學者來台。根據中央社，當時到台灣觀察選舉的美國學者祁凱立說，觀察唱票和開票的過程讓他感受到民眾「用生命在守護民主」，他相信今天起「台灣會有新的希望和韌性」。

台灣政治角色在近期成為國際關注議題，這次台灣年底迎來九合一選舉，美國和日本國會議員均有來台觀選的規劃與意願，不過何志偉說，台灣的外交泡泡有點嚴格和麻煩，對於在國會或企業不用戴口罩的國家來說，不太理解這樣的防疫規定。

何志偉也強調，在全球供應鏈重組的此刻，台灣在防疫管制強度上若能更彈性，對台美之間的經貿、文化往來會更好。

不過近日剛結束訪美行程的民進黨立委范雲受訪指出，相較年底地方選舉，美國政界和智庫更關注2024年的總統大選，他們多數支持一個不那麼親中的政黨執政，目前也看好民進黨有很高的可能性繼續執政。
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