聯合國大會激辯 俄外長堅稱戰爭不應歸咎俄國

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）第77屆聯合國大會（UN GA）於本（9）月20日展開一般性辯論，尚在進行當中的俄烏戰爭與俄國在佔領區內舉行入俄公投當然也成為了各方激辯重點，俄國外長巴夫羅夫（Sergey Lavrov）雖然持續為俄國行為辯護，稱整個軍事行動為「不得已」，很明顯許多國家不買帳。

拉夫羅夫指控美國與其盟友正試圖藉著懲罰那些與自己世界觀不符的國家，將全世界變成自己的後院，且西方各國當方面對俄國進行的制裁不只違反聯合國憲章的精神，更導致藥物、疫苗、食品和其他生活必需品的貿易受到影響，衝擊貧窮國家的人民。

他更指出，針對俄國的各項攻擊性行為完全是「西方國家對俄國的『聖戰』」，一切都是由對俄國的恐慌症（Russophobia）所致，北約毫不掩飾其試圖在軍事上擊敗俄國、將俄國從地圖上面「抹除」的企圖，並警告其他亞洲、南美和非洲國家，他們很可能就是下一個。

而對於聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）批評俄國的核威脅，拉夫羅夫也沒有給出正面回應，而是繼續重申過去俄國用於開戰的理由，包括烏克蘭政府由新納粹份子控制、烏克蘭政府壓迫頓巴斯（Donbas）地區的說俄語居民，以及俄國出兵是被迫自衛等。

週四的安理會中，俄國毫不意外的受到了其他西方國家的譴責，而中國外長王毅僅模糊地表示北京的底線就是聯合國憲章中對領土主權的尊重，並無直接抨擊俄國，也沒有用任何言論進行支持，不過中國的英文官媒《環球時報》仍在22日以「美國劫持聯合國大會以上演一齣反俄的羞辱大戲」為標題，大致表達了中國政府立場。

諷刺的是，拉夫羅夫最後用於結束對俄國行為辯護的引言「聯合國的創立不是為了將人類帶往天堂，而是避免人類墜入地獄」，來自於曾獲諾貝爾和平獎的前聯合國秘書長哈瑪紹（Dag Hammarskjöld），雖然在其演講中處處表現出俄國談判的誠意，提出的條件卻又難以讓他國接受，這場戰爭的終點，看起來仍遙遙無期。