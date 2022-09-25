統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）根據財政部最新7、8月期統一發票中獎號，特別獎號碼為05701942 ；200萬元特獎號碼為97718570。此外，每期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數將由100萬組，提高至165萬組。

今年7、8月統一發票中獎號碼今（25日）開獎，中獎號碼如下，特別獎（新台幣1000萬元）05701942 ；特獎（200萬元）97718570；頭獎（20萬元）3組分別為88400675、73475574、53038222。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

財政部提醒中獎人，應於領獎期限內，持有效身分證件及中獎統一發票收執聯、電子發票證明聯或公用事業掣發載有載具識別資訊之兌獎聯，向實體據點領獎。全部的獎別都可在以下地點領取：第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門信用合作社、連江縣農會信用部。而二獎以下獎別，以及雲端發票專屬千元獎、雲端發票專屬百元獎可在信用合作社、農／漁會信用部領取。最後，五獎、六獎、雲端發票專屬百元獎可在統一超商、全家、萊爾富、OK、全聯福利中心、美廉社（早上9時至晚上11時或營業結束）。

有關雲端發票專屬獎，財政部賦稅署表示，為增加民眾使用手機條碼或其他載具索取雲端發票的誘因，每期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數將由100萬組，提高至165萬組。其他獎別包含100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組，預計每期雲端發票專屬獎合計可開出176萬6030組。