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【9/25台灣本土+38,785 死亡+34】與上週同期相比減少2%

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/25 14:28
今本土＋38,980、死亡+34

今本土＋38,980、死亡+34

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增38,980例COVID-19確定病例，分別為38,785例本土個案及195例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。

與上周同期相比，本土確診病例微幅下滑2%。

指揮中心表示，今日新增之38,785例本土病例，為18,046例男性、20,726例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(8,016例)，臺中市(5,028例)，臺北市(4,370例)，桃園市(4,098例)，高雄市(3,733例)，臺南市(2,451例)，彰化縣(2,036例)，新竹縣(1,043例)，新竹市(1,006例)，屏東縣(958例)，宜蘭縣(953例)，苗栗縣(853例)，雲林縣(823例)，基隆市(739例)，南投縣(689例)，嘉義縣(568例)，花蓮縣(476例)，嘉義市(370例)，臺東縣(286例)，金門縣(160例)，澎湖縣(108例)，連江縣(21例)。

指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為14例男性、20例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、32例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於8月21日至9月22日，死亡日期介於9月12日至9月22日。

指揮中心說明，今日新增195例境外移入個案中，為108例男性、87例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(7例)，新加坡(3例)，馬來西亞、法國、緬甸、荷蘭及韓國(各2例)，義大利、中國、俄羅斯、泰國、柬埔寨、菲律賓、香港、土耳其、美國、南非、阿拉伯聯合大公國(各1例)，另164例感染國家調查中。入境日期介於今年7月21日至9月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,250,051例確診，分別為33,763例境外移入、6,216,234例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；2020年起累計10,828例COVID-19死亡病例，其中10,812例為本土病例。
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