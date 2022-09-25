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韓美聯合軍演在即 北韓發射彈道導彈示威

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/25 11:23
北韓於今（25）日向東海發射彈道導彈（圖／美聯社）

北韓於今（25）日向東海發射彈道導彈（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓聯合參謀本部表示，北韓今（25）日清晨向東海發射了一枚短程彈道導彈，韓媒推測發射是針對美國及南韓海軍將在26至29日於東海所進行的聯合軍演。

據參謀本部發佈的消息，軍方於上午6點53分左右捕捉到自北韓平安北道泰川一帶向東海發射短程彈道導彈，上一次北韓的發射發生在6月5日，一共發射8枚短程彈道導彈，此次的發射為自尹錫悅就職以來的第五次。南韓軍方向媒體表示，北韓今年目前為止共發射了17次彈道導彈及2次巡航導彈。

根據報導，此次發射的導彈以5馬赫（音速的5倍）的速度，約60公里的高度飛行了約600公里。另外，稍早亦有消息稱，南韓軍方掌握到了北韓疑似準備從咸鏡南道新浦市發射潛射彈道導彈，目前正在確認中

美國核動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）時隔四年於23日抵達釜山作戰基地。南韓當局認為北韓此次的導彈發射旨在反對美國於南韓部署航空母艦等戰力資產，進行武力示威。

南韓軍方表示，北韓此次的導彈發射是嚴重的挑釁，損害了朝鮮半島及國際社會的和平與安全，明顯違反了聯合國安理會的決議，南韓對此表達嚴厲的譴責，並補充說道將會關注北韓進一步的動態，隨時做好備戰狀態。
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更新時間 : 2022-09-25 11:56 GMT+08:00

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