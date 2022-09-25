22歲少女遭糾察「服儀不整」命喪警局 伊朗爆大規模反政府示威

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）伊朗幾名道德警察在上週以服儀不整為由，逮捕了一名22歲的少女Mahsa Amini，不過該名少女在拘留中因不明原因陷入昏迷後逝世，這引爆了伊朗民眾對政府箝制自由的不滿情緒，各大城市皆爆發了反政府的示威遊行，然而在政府強力鎮壓之下已有多人喪生，政府甚至組織自己的支持者進行「反反遊行」。

雖然警方堅稱沒有對Amini動手，家屬後續有在其遺體上發現腿部有瘀傷，耳朵出血，加上警方宣稱一向健康的少女是因癲癇、糖尿病造成中風與心臟病而逝世，編造的說法更讓外界完全無法接受，包含首都德黑蘭在內的各大都市都有民眾上街抗議，許多抗議女性群眾揮舞並公開焚燒自己的頭巾以抗議政府對女性服儀的長期控管與壓制，也有許多年輕男性加入抗議行列聲援。

隨著抗議已持續近一週，伊朗當局於 23 日警告，如果「示威背後的敵人」踩到「紅線」，軍隊將會對出手，從往例看來，這很有可能象徵著當局將祭出嚴厲的鎮壓措施，在這之前，示威者已經在多個城市與政府軍警發生了激烈衝突，光是官方公佈的死亡數字就已經達35人。

而政府除了以軍警進行鎮壓外，也號召自己的支持者上街與反政府示威者對峙，支持政府的群眾稱對方為「以色列的士兵」，並呼籲政府處決這些違反可蘭經律令的示威者。

除此之外，因應伊朗政府開始對網路進行控管以壓制反政府聲浪，美國政府也宣佈暫時放鬆對伊朗網路服務的制裁，總統拜登指出，此舉是為了促進自由言論的擴散，美國會與伊朗勇敢的人民站在一起。

太空服務公司SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）也火速響應美國政府的作為，宣布將啟動其星鏈（Starlink）低軌道衛星群高速網際網路存取服務，以讓伊朗民眾使用網路傳遞訊息更為便利。