悼念日本前首相安倍晉三　南台灣紅毛港保安堂紀念銅像揭幕

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 前日本首相安倍晉三遭刺身亡，高雄紅毛港保安堂今(24)日揭幕感念安倍的紀念銅像，安倍晉三國葬將於9月27日舉行。

綜合媒體報導，高雄市鳳山區的紅毛港保安堂為日式廟宇，因祭祀二戰時期日本軍艦長「海府大元帥」及超過百名罹難官兵與日本淵源甚深，安倍晉三離世後曾設立追思會場並規劃紀念花園，今日揭幕紀念安倍晉三的銅像，上面刻有他所題的「台灣加油」字樣。

揭幕儀式由現任監察院長陳菊主持，有300多人到場，眾人先默哀1分鐘，音樂表演過後齊聲高喊「台日友好」、「台灣加油」。保安堂說明，安倍晉三銅像委託名雕塑家周瑞明與葉金城聯手創作，經過近兩個月連日趕工，在9月16日運抵紅毛港保安堂，供民眾追思與紀念。

陳菊表示，安倍曾在台灣最辛苦時候，對日本社會呼籲「台灣有事就是日本有事」，讓台灣人非常感動，台灣正值需要國際友誼的關鍵時刻，失去最要好、貼心、相挺的好朋友安倍晉三，更失去在國際為台灣發言有力的好朋友，台灣社會包括總統蔡英文都很難過、不捨。

陳菊強調，安倍對台灣最大貢獻就是把台灣問題國際化，凸顯台灣國際戰略地位，呼籲全世界共同關心台灣問題，應該保護追求自由、民主、尊嚴、主權的台灣人，讓台灣在奮鬥過程中，在國際社會不再孤單。