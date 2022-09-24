費德勒告別戰正式退休　納達爾淚灑球場：生命中重要的一部分離開

(台灣英文新聞/體育組 綜合報導)瑞士41歲傳奇網球天王費德勒(Roger Federer) 今日揮別網壇，最後一戰拉沃盃雙打賽在倫敦O2體育館結束，費德勒和納達爾賽後在場邊落淚，現場氣氛感人。

綜合外媒報導，費德勒長達24年的網球生涯贏得20座大滿貫冠軍，被認為是網球史上最厲害的選手之一，與對手納達爾(Rafael Nadal)和喬克維奇(Novak Djokovic)被稱為「網壇三巨頭」，費德勒和納達爾在場上交鋒40次，私下有著深厚友情，兩人此次搭檔拉沃盃敗北，這是費德勒職業生涯告別戰。

賽後費德勒跟納達爾及其他在場選手擁抱，現場觀眾掌聲不斷並喊著費德勒名字，費德勒說，「今天是很棒的一天，我很開心，不是難過，能在這裡真是太好了，我很開心我完成了。」

納達爾表示，心情上這是難熬的一晚，「對我而言，能夠參與網壇歷史上這個令人驚嘆的時刻，是極大的榮幸；同時在多年來，我們一起歷經了很多事。當羅傑（費德勒名）離開巡迴賽時，我生命中重要的一部分也離開了。」

費德勒的職業生涯長期以來一直處於下滑狀態，過去兩年一直力抗膝傷，需進行3次手術，他雖然很想回到球場，但身體狀況不佳讓他於上周宣布退休，而他之後希望在一個可容納17,500人的場地舉辦好玩的退休派對。