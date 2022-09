費德勒告別戰正式退休　納達爾淚灑球場：生命中重要的一部分離開

(台灣英文新聞/體育組 綜合報導)瑞士41歲傳奇網球天王費德勒(Roger Federer) 今日揮別網壇,最後一戰拉沃盃雙打賽在倫敦O2體育館結束,費德勒和納達爾賽後在場邊落淚,現場氣氛感人。

綜合外媒報導,費德勒長達24年的網球生涯贏得20座大滿貫冠軍,被認為是網球史上最厲害的選手之一,與對手納達爾(Rafael Nadal)和喬克維奇(Novak Djokovic)被稱為「網壇三巨頭」,費德勒和納達爾在場上交鋒40次,私下有著深厚友情,兩人此次搭檔拉沃盃敗北,這是費德勒職業生涯告別戰。

賽後費德勒跟納達爾及其他在場選手擁抱,現場觀眾掌聲不斷並喊著費德勒名字,費德勒說,「今天是很棒的一天,我很開心,不是難過,能在這裡真是太好了,我很開心我完成了。」

納達爾表示,心情上這是難熬的一晚,「對我而言,能夠參與網壇歷史上這個令人驚嘆的時刻,是極大的榮幸;同時在多年來,我們一起歷經了很多事。當羅傑(費德勒名)離開巡迴賽時,我生命中重要的一部分也離開了。」

費德勒的職業生涯長期以來一直處於下滑狀態,過去兩年一直力抗膝傷,需進行3次手術,他雖然很想回到球場,但身體狀況不佳讓他於上周宣布退休,而他之後希望在一個可容納17,500人的場地舉辦好玩的退休派對。

Saying so long while soaking it in.#LaverCup pic.twitter.com/dnIAIF7c07