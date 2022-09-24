俄國迫佔領區公投支持併吞、鋪陳動核武 G7矢言進一步制裁

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）節節敗退的俄羅斯故技重施，於23日在烏克蘭四個佔領區舉辦公投，強迫民眾前往表態。西方國家譴責投票不過一場騙局，不會承認投票結果，G7更放話要進一步強化對俄國制裁。

路透社報導，俄國於23日起在頓內茨克（ Donetsk ）、盧甘斯克（Luhansk）、赫爾松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4個占領區上演為期4天的公投，人們不僅被禁止離開當地，有俄軍進入民宅中，要脅民眾前往投票，更傳拒絕投票者，將面臨工作被解僱的命運；此外，本週俄羅斯開始展開大規模動員軍民投入戰爭，包含克里米亞及俄國佔領區。

一名23日前往投票的頓內茨克選民向媒體展示公投選票 （圖／美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy）表示，俄國行徑將受到全世界的譴責，這不僅違反國際法與以及烏克蘭法律，「這是針對特定人群、國家的罪行」。

俄迫佔領區公投 為動用核武創法理依據

本月初，烏克蘭吹起反攻俄軍、收復失土的號角，並在取得烏國東北地區舉的大規模勝利，節節敗退的俄國匆忙撤退。騎虎難下的俄國總統普丁（Vladimir Putin）發布動員令，徵召30萬士兵到烏國前線作戰，試圖再次挽回劣勢，重踞上風。

此外，俄方也倉促於佔領區舉行公投，試圖挽回劣勢，為刺裸裸的侵略披上民意與法理的外衣，即將烏方奪回配侵佔的土地扭曲為對俄國的攻擊，甚至以此作為動用核武的藉口。而普丁與其他俄國官員曾提及核武是極端狀況下的選擇。

BBC指出，俄羅斯安全聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）於本週發出就曾發出赤裸威脅，他表示俄國將動用任何武器，「包括戰略核武」來保護該國領土。

澤倫斯基向俄軍佔領區的烏國民眾喊話，呼籲抵制以「任何形式避開俄國的動員令」，並設法轉移到自由的烏克蘭領土上。他還敦促已加入俄國武裝部隊的民眾從內部進行破話與干擾，並向烏方傳遞情報。

俄媒塔斯社表示，頓內茨克地區23日投票率為23.6%；俄羅斯國際文傳的電訊社引述當地官員報導，逾20.5%的札波羅熱地區合格選民以及15%的赫爾松於公投首日進行投票。俄國當局甚至更在莫斯科設立投票站，讓現居首都的佔領區居民進行公投。

俄稱讓當地人表達觀點 烏國、西方陣營拒認公投

莫斯科表示，公投給予當地民眾一個表達自身觀點的機會，烏克蘭、西方陣營領袖及聯合國紛紛譴責，俄方舉行公投是非法併吞的前奏，沒有獨立觀察員的公投、大批居民早已逃離，何來合法之說。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）譴責「假公投」，並強調俄國已完全違反《聯合國憲章》的原則與價值觀，違背的聯合國所代表的一切。北約秘書長史托騰伯格 （Jens Stoltenberg）表示，北約將強化對烏克蘭的支持，以應對公投。

Ｇ7則於22日發布聲明強烈譴責俄國作為，表示永遠不會承認俄國為併吞計畫所發起的公投，倘若發生所謂的併吞，G7也不會予以承認。此外，也會進一步推動對俄國的制裁，並持續在經濟與政治上對俄國施壓。