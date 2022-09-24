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大稻埕國際藝術節嗨玩整個10月　化身海明威、蔣渭水參加變裝派對漫步台北街頭

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/24 16:42
大稻埕國際藝術節。(圖/大稻埕國際藝術節Facebook)

大稻埕國際藝術節。(圖/大稻埕國際藝術節Facebook)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2022大稻埕國際藝術節主題「覺知」五大活動，將於整個10月舉行。

大稻埕國際藝術節於2015年首辦，為民間獨立發起的藝術節，由Bookstore 1920s（二十書店）、褶子劇團（思劇場）及財團法人蔣渭水文化基金會共同發起，舉辦講座、戲劇、舞蹈、音樂、工作坊等活動。

今年主題「覺知」將帶領大家思考當疫病與戰爭捲土重來衝擊人類文明，該如何重新「覺察」世界與自身的變化，「覺知」人類的未來與走向；眾所矚目的變裝派對邀請大家扮演芥川龍之介、海明威、香奈兒、畢卡索等1920 年代知名人物漫步大稻埕，將於10月16日開放免費參加。

此外，「元宇宙時空劇場」以即時浮空投影串連大稻埕街區與國家戲劇院，將帶來三檔節目《3x3=3》、《角落行進式》、《我要你的愛》，其中，《3x3=3》在三個不同地點透過科技將三個空間的表演交織為一，此展演共有三個場次、每場次三個不同空間同時進行演出。

明日藝人延續去年的單人表演競賽，再次選出10位優秀表演者，以「1920」為題，組成「微型」演出團隊，進行一日競賽演出，今年開放現場觀眾一同欣賞演出，所有場次皆已索票完畢；全球藝情5大系列主題音樂會：爵士琴人、原創原味、藝起舞動、經典重奏、駐點名家，演出者包含入圍葛萊美獎的泥灘地浪人，以及曾入圍金曲獎的傅麥特爵士六重奏，將於10月16日帶來精采演出。

世紀藝論包含4場工作坊及8場精彩講座，認識系統思考、藝術賞識思維與視覺覺醒練習，並從醫療科技至藝術發展，邀請不同領域的專家舉辦座，講者包含「時尚老人」林經甫，曾任婦產科醫生，致力研究、保存、推廣台灣傳統偶戲文化， 70歲之後，提出以腦力、體力、社會力為架構的「三力運動」，積極倡導高齡者優雅老化， 著有《時尚老人：優雅老化的三力生活》，以自身醫學背景深入淺出講解預防老化的觀念與方法，將於10月7日學藝埕登場。

詳情請前往官網查詢
大稻埕國際藝術節

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更新時間 : 2022-09-24 17:38 GMT+08:00

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