台灣9/24新增38,157例本土新冠肺炎確診　＋214例境外移入、51例死亡

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增38,371例COVID-19確定病例，分別為38,157例本土個案及214例境外移入；另確診個案中新增51例死亡。



指揮中心表示，今日新增之38,157例本土病例，為17,596例男性、20,541例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(7,844例)，臺中市(4,742例)，臺北市(4,368例)，桃園市(4,152例)，高雄市(3,441例)，臺南市(2,250例)，彰化縣(1,920例)，新竹縣(1,062例)，新竹市(987例)，屏東縣(962例)，雲林縣(922例)，苗栗縣(904例)，宜蘭縣(900例)，南投縣(777例)，基隆市(684例)，嘉義縣(682例)，花蓮縣(534例)，嘉義市(441例)，臺東縣(307例)，金門縣(142例)，澎湖縣(118例)，連江縣(18例)。



指揮中心指出，今日新增51例本土病例死亡個案，為29例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、43例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月29日至9月21日，死亡日期介於6月4日至9月21日，詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增214例境外移入個案中，為118例男性、96例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(16例)、美國(5例)、柬埔寨(4例)、新加坡、韓國、泰國及菲律賓(各3例)、英國、日本及馬來西亞(各2例)、荷蘭、奧地利、冰島及德國(各1例)。另167例感染國家調查中。入境日期介於今年8月24日至9月23日。



指揮中心統計，截至目前國內累計17,512,069例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,293,915例排除)，其中6,211,093例確診，分別為33,569例境外移入，6,177,470例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,794例COVID-19死亡病例，其中10,778例本土，個案居住縣市分布為新北市2,262例、臺北市1,207例、臺中市1,095例、高雄市1,009例、桃園市824例、臺南市818例、彰化縣629例、屏東縣429例、雲林縣341例、南投縣318例、苗栗縣278例、嘉義縣258例、基隆市233例、宜蘭縣223例、花蓮縣188例、嘉義市175例、新竹縣172例、臺東縣153例、新竹市115例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。