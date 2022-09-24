台北時裝週SS23品牌秀時程搶先看！開幕時尚大秀陳鎮川操刀　阿爆混音原住民國寶工藝師登伸展台

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 「台北時裝週SS23」自10月8日起由大秀開場，接著GIOIA PAN、oqLiq、Yentity 、WANGLILING 將舉辦15場品牌秀，#DAMUR將同步於德國發表最新2023春夏時裝系列。
2022台北時裝週SS23將舉辦15場品牌秀及1場Young Talent新鮮秀，足跡遍及各地，包含設計師品牌C JEAN在台中梧棲、旅德設計師品牌#DAMUR更在德國柏林，以
開幕時尚大秀由金獎導演陳鎮川操刀設計，聯合6組時尚設計師帶來虛實沉浸發表，將於10月8日晚間6點台北表演藝術中心登場；另外，主題大秀《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》，由金曲歌后阿爆設計音樂，收錄三大項目，包含師傅們講話聊天內容、製作工藝品時機器發出的聲響，阿爆也會remix師傅們哼唱古調歌謠時的嗓音。
《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》呈現5位原住民工藝師與5位時尚設計師的合作，每位國寶老師創作2套傳統族服，
文化部常務次長李連權表示，本季「台北時裝週」有四大特色，
文化部常務次長李連權表示，今年本來已經有歐美品牌要來參加台北時裝周，馬尼拉本來要組國家隊來,但礙於防疫3+4隔離政策，而且一團來的人數約30個所以作罷，現在隔離已經快要可以0+7，明年規劃歐美日東南亞都會有一至兩個品牌來，台灣的品牌也會過去開拓市場，預計要組國家隊走向國際。
李連權透露，延伸台北時裝周活動，11月將於台南市美術館
「台北時裝週SS23」自10月8日起至10月28日登場，
品牌秀時程
10/13 (四) 19:00 INF 中正紀念堂
10/14 (五)20:00 UUIN 台北表演藝術中心
10/15 (六) 16:00 JENN LEE 台北玫瑰園
10/15 (六) 11:00 Be Homme 松山文創園區4號倉庫
10/15 (六) 15:00 GIOIA PAN 松山文創園區4號倉庫
10/15 (六) 19:30 WANGLILING 松山文創園區4號倉庫
10/16 (日) 15:00 Yentity 松山文創園區4號倉庫
10/16 (日) 19:30 Seivson 松山文創園區4號倉庫
10/17 (一) 19:30 oqLiq 松山文創園區4號倉庫
10/18 (二) 16:00 Liyu Tsai 台北文創大樓
10/19 (三) 18:30 Story Wear W Hotel WOOBAR
10/20 (四) 17:00 C JEAN FRAGRANT WORLD（台中）
10/28 (五) 17:00 DOUCHANGLEE 花博新生園區迷宮花園
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10/16 (日) #DAMUR (10/1x0實體於德國柏林)