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台北時裝週SS23品牌秀時程搶先看！開幕時尚大秀陳鎮川操刀　阿爆混音原住民國寶工藝師登伸展台

15場品牌秀、1場Young Talent新鮮秀

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/09/24 14:23
「台北時裝週SS23」將於10月8日登。(圖/文化部)

「台北時裝週SS23」將於10月8日登。(圖/文化部)

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 「台北時裝週SS23」自10月8日起由大秀開場，接著GIOIA PAN、oqLiq、Yentity 、WANGLILING 將舉辦15場品牌秀，#DAMUR將同步於德國發表最新2023春夏時裝系列。

2022台北時裝週SS23將舉辦15場品牌秀及1場Young Talent新鮮秀，足跡遍及各地，包含設計師品牌C JEAN在台中梧棲、旅德設計師品牌#DAMUR更在德國柏林，以實體走秀線上發布的方式串連台北時裝週。

開幕時尚大秀由金獎導演陳鎮川操刀設計，聯合6組時尚設計師帶來虛實沉浸發表，將於10月8日晚間6點台北表演藝術中心登場；另外，主題大秀《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》，由金曲歌后阿爆設計音樂，收錄三大項目，包含師傅們講話聊天內容、製作工藝品時機器發出的聲響，阿爆也會remix師傅們哼唱古調歌謠時的嗓音。

《遇見：原住民族人間國寶跨界時尚》呈現5位原住民工藝師與5位時尚設計師的合作，每位國寶老師創作2套傳統族服，設計師會依據國寶老師提供的素材詮釋出8套嶄新創作，其中噶瑪蘭族及賽德克族的特殊織法圖紋及工藝技術已登錄為原住民族傳統智慧創作，文化部已完成與噶瑪蘭族及賽德克族簽署授權契約，以表對原住民傳統智慧創作專權的重視。

文化部常務次長李連權表示，本季「台北時裝週」有四大特色，一為「跨界合作」，由5位原民國寶工藝師與5位服裝設計師聯手展現原民傳統美學與當代美學的共創；二為「遍地開花」，本季辦秀場地遍及台北、台南、高雄等地；三為「孵育新秀」，以五階段培育人才，從「校際展演」、「Young Talent新鮮秀」、「時裝設計新人獎」到「New Breed新生代品牌」，最終加入品牌秀成為新銳品牌；第四，本季台北時裝週將為今年辭世的台灣時尚大師潘黛麗及ELLE總編輯楊茵絜製作專刊，舉辦潘黛麗設計師特展並頒發旌揚狀。

文化部常務次長李連權表示，今年本來已經有歐美品牌要來參加台北時裝周，馬尼拉本來要組國家隊來,但礙於防疫3+4隔離政策，而且一團來的人數約30個所以作罷，現在隔離已經快要可以0+7，明年規劃歐美日東南亞都會有一至兩個品牌來，台灣的品牌也會過去開拓市場，預計要組國家隊走向國際。

李連權透露，延伸台北時裝周活動，11月將於台南市美術館展出「潮台南時尚跨界」特展，12月將與高雄合作「南方新勢力」展，明年「台北時裝週AW23」傳統藝術開幕秀將於台南南鯤鯓代天府舉行。

「台北時裝週SS23」自10月8日起至10月28日登場，主要活動集中於10月13日至17日於松山文創園區進行，相關活動及訊息詳見官方網站

品牌秀時程

10/13 (四) 19:00 INF 中正紀念堂

10/14 (五)20:00 UUIN 台北表演藝術中心

10/15 (六) 16:00 JENN LEE 台北玫瑰園

10/15 (六) 11:00 Be Homme 松山文創園區4號倉庫

10/15 (六) 15:00 GIOIA PAN 松山文創園區4號倉庫

10/15 (六) 19:30 WANGLILING 松山文創園區4號倉庫

10/16 (日) 15:00 Yentity 松山文創園區4號倉庫

10/16 (日) 19:30 Seivson 松山文創園區4號倉庫

10/17 (一) 19:30 oqLiq 松山文創園區4號倉庫

10/18 (二) 16:00 Liyu Tsai 台北文創大樓

10/19 (三) 18:30 Story Wear W Hotel WOOBAR

10/20 (四) 17:00 C JEAN FRAGRANT WORLD（台中）

10/28 (五) 17:00 DOUCHANGLEE 花博新生園區迷宮花園

線上串連

10/16 (日) #DAMUR (10/1x0實體於德國柏林)
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