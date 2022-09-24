俄烏戰爭與能源價格飆漲 義大利極右政黨主導國會大選

（台灣英文新聞／李昱德 綜合報導）義大利將在明（25）日舉行國會大選，然而，由於俄烏戰爭、能源價格高漲等因素，從目前的民調看來，義大利人很有可能會選出自二戰結束以來，政治光譜最右傾的新政府。

本次各方候選人所聚焦的問題，很大一部分放在俄國與歐洲的關係上，除了俄烏戰爭外，因此而引發的能源價格高漲更是交鋒重點，除了現任總理德拉吉（Mario Draghi）已宣布將撥款660億歐元紓困外，目前呼聲最高的「義大利兄弟黨」（Fdl）的領導人梅洛尼（Giorgia Meloni）也提出將大規模減稅，並將年薪低於10萬歐元者的所得稅改為單一稅。

梅洛尼現在是義大利眾議員，其所屬的Fdl屬保守主義右翼政黨，而長久以來雖然竭力與二戰時期統治義大利的法西斯黨撇清關係，卻無法掩飾其政黨的根基為二戰後成立的新法西斯政黨義大利社會運動（ICM），甚至在本次大選有候選人因為公開在社群網站上讚美希特勒而遭到撤換。

而雖然上次選舉該黨只有獲得4%的選票，不過受益於沒有成員被延攬入閣而沒有受到執政黨支持度拖累，加上另外兩個右翼政黨北方聯盟（Lega Nord）與義大利力量黨（Forza Italia）的支持，目前看來可能可以在這次大選斬獲25%的選票，進而贏得選舉。

北方聯盟主席薩爾維尼（Matteo Salvini）與義大利力量黨主席貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）皆和俄國總統普丁關係密切，兩人不僅都幫普丁入侵烏克蘭的行徑辯護，貝魯斯柯尼甚至進一步宣稱普丁只是要「幫」烏克蘭政府換上「更好的人」後就會自行退兵離去，引發外界譁然。

事實上，每當生活成本上升，懷疑歐元與歐盟、譴責難民並提倡保護主義的右翼政黨就會取得更高的支持度，這在歐洲彷彿已成為常態，同樣的狀況也發生在瑞典。

在本（9）月初的選舉中，執政的左翼瑞典社會民主黨並未取得過半席次，首相安德森（Magdalena Andersson）因而辭職，由政策強調反移民、反伊斯蘭、疑歐的極右民粹主義政黨瑞典民主黨為首的右翼聯盟以3席的些微優勢組成政府。