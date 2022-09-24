布林肯、王毅會晤談台灣 外交部：詞藻難掩中國破壞台海和平事實

(台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）時值聯合國大會，美國國務卿布林肯於美東時間23日與中國外長王毅舉行場邊會談。布林肯指出美國致力維護台海和平穩定，並強調這對去及全球安全與繁榮至至關重要，中方則抨擊美國「以台制華」，稱台海要和平必須反「台獨」。

第77屆聯合國大會本週於紐約舉行登場，布林肯（Antony Blinken）與王毅藉機舉席雙邊會談，這也是繼７月的20國集團（G20）於印尼峇里島外長會議，兩人再度進行雙邊會晤。在此期間，美國眾議院議長裴洛西8月訪台，引發中國以軍演、發射導彈等武力威嚇行徑，而拜登則於日前第四度表態防衛台灣。

會後美國國務院發布新聞稿指出，布林肯談及確保開放溝通管道與負責任地管控美中關係的必要，特別是在情勢緊張之際。他表示，美國致力於維持台海地區和平穩定，這與美國長期以來的一個中國政策一致。他還強調維護台海和平穩定對區域及全球安全與繁榮至關重要。

此外，布林肯重申美國譴責俄國隊哭餓蘭發動侵略戰爭，並強調，如果中國為莫斯科入侵一個主權國家提供支持，將產生影響。但布林肯仍然強調，美國仍願意在利益相一致處與中國合作。

中國外交部則指出，王毅表示當前中美關係遭遇嚴重衝擊，「其中的教訓美方需要汲取」，方能建立兩個大國正確相處之道，推動兩國關係止跌回穩。

關於台灣問題，王毅抨擊美方作為與承諾的一中政策「背道而馳」，甚至公開聲稱要協防台灣，「發出了十分錯誤和危險的信號」，他聲稱，要真正維護台海和平，就必須明確反對和制止任何「台獨」行徑。

外交部今日表示，本年聯合國大會開議至今，由於中國近期以來的挑釁行為，使台海議題成為討論焦點。除了美國及理念相近國家紛紛透過各種場合，公開表達對台海和平穩定的關切，以及對台灣的支持；中國也試圖利用相關機會為其破壞和平的行為辯解。例如中國外長王毅在本月22日曾利用亞洲協會紐約總部的演講場合，傳遞其以「一個中國原則」合理化其對台灣威脅的謬誤論述，誆稱台美合作破壞現狀、危及台海和平等，企圖以悖離現實的論點和批評，來混淆國際視聽，掩蓋中國才是挑釁者的真相。然而，由美、歐等國一週以來的公開發言及外交行動觀之，中國絕對難以任何辭藻遮掩其破壞台海和平的事實，或粉飾其改變現狀的野心。



外交部指出，面對中國企圖改變現狀的挑釁行徑，我國政府除呼籲各國持續同聲予以譴責之外，也將持續強化自我防衛能力，強化台美安全夥伴關係，並與所有理念相近國家合作，持續遏止中國改變台海現狀行徑，維護台海安全及印太地區的自由開放與和平穩定。