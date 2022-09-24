塔拉斯、諾魯不侵台 北部、東半部週末有雨

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局指出，目前海面上2個颱風對台灣都無影響，10月初仍可能有形成。今、明（24日、25日）兩天東北風影響，基隆北海岸及大台北地區為有雨的天氣，台灣北部、東半部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，今日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率。今、明兩天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風。

氣象局觀測，第15號颱風「塔拉斯」清晨在台北東北東方1810公里海面上，持續朝日本移動，即將變性為溫帶氣旋；第16號颱風「諾魯」，清晨位於鵝鑾鼻東南東方1110公里海面上，持續以偏西的方向朝呂宋島移動，之後將進入南海再往中南半島前進，對台灣無直接影響。據氣象局10日天氣預測，10月1日至3日，西北太平洋及南海上持續有颱風生成發展的機率。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」中指出，今（24日）「輕颱塔拉斯」在日本南方海面，高、低層分離、結構不佳。「輕颱諾盧」呂宋島東方海面，範圍小。最新（24日2時）中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱塔拉斯」，在日本南方海面，向東北前進，撲向日本本州南部沿海，並逐漸減弱、變性。另一「輕颱諾盧」，偏西移動，通過呂宋島，進入南海；範圍雖小，持續增強中；其外圍水氣對台稍有影響。



吳德榮預測， 週末（24、25日）兩天東北風及「輕颱諾盧」外圍的水氣影響，北部、東半部降雨漸趨明顯，大台北山區、東北部有較大雨勢，應注意；中南部多雲時晴、午後山區偶有局部短暫陣雨。北台濕涼，中南部白天微熱、早晚涼。今日各地區氣溫：北部22至27度，中部21至33度，南部22至33度，東部20至33度。

至於下週一至週五（26至30日）盛行偏東風，水氣漸減少，天氣略好轉；西半部晴時多雲、午後山區有局部短暫陣雨的機率，白天高溫回升至33至35度；北海岸及東半部多雲偶有局部短暫雨。此外，未來一週在「季風環流」內，還會有其他熱帶系統發展，模式模擬變動性也很大，應持續觀察。