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iPhone 14 Pro 太熱賣 富士康：蘋果要求將iPhone 14生產線拆除

分析人士認為，iPhone 14系列銷量不及預期與沒有搭載最新的A16晶片有關，網友無感太多的軟硬體功能改變，而Pro機型則有「動態島」有感升級，相對更值得入手。

By 科技組, 台灣英文新聞
2022/09/23 19:58
iPhone 14系列最大代工廠商富士康透露，部分生產線升級為Pro機型。（圖/中央社）

iPhone 14系列最大代工廠商富士康透露，部分生產線升級為Pro機型。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）iPhone 14系列開賣以後，因iPhone 14需求冷，據傳蘋果要求代工廠商富士康將其產線移除，今（23日）富士康內部人士透露，是部分生產線升級為生產iPhone 14 Pro機型。

鴻海集團旗下的富士康是iPhone 14和iPhone 14 Pro的最大代工廠商，占整體代工比例7成左右。根據中媒，中國市場中85%預購iPhone 14 Pro系列，iPhone 14 Plus最慘，占不到5%，考量到iPhone 14買氣不佳，反而是較高階的Pro版本需求大，蘋果要求富士康移除iPhone 14生產線。

中央社指出，分析人士認為，iPhone 14系列銷量不及預期與沒有搭載最新的A16晶片有關，網友無感太多的軟硬體功能改變，而Pro機型則有「動態島」有感升級，相對更值得入手。

有富士康員工反映，富士康已經拆了不少iPhone 14生產線，據不完全統計，鄭州富士康已拆或者將拆生產線的車間至少在5個以上。

中國證券報報導，富士康內部人士今天透露，有部分iPhone 14生產線升級為生產iPhone 14 Pro系列機型，對生產並無太大影響，目前富士康深圳和鄭州工廠生產狀況「火爆」。

在中國，於蘋果官網下單iPhone 14 Pro需要等待4至5週才能收貨，最搶手的iPhone 14 Pro Max需要等待5至6週。而iPhone 14貨源充足，在蘋果官網下單都有現貨。
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更新時間 : 2022-09-23 20:16 GMT+08:00

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