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王必勝：10月13日入境不必住防疫旅館 邊境解封後自主防疫不監控

王必勝說防疫到這階段是重要的里程碑，未來防疫應與病毒共存，自主防疫就不再用太多強制手段做相關監控。10月13日入境旅客不必住防疫旅館。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/09/23 17:56
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖/截圖自YouTube記者會畫面）

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖/截圖自YouTube記者會畫面）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）指揮中心今（23日）記者會中，指揮官王必勝說，未來應與病毒共存，邊境解封後採用自主防疫，就不再用太多強制手段做相關監控，相信民眾會遵循規定。

王必勝說，現在邊境解封已有初步規劃，今下午中央流行疫情指揮中心記者會中，媒體問及入境檢疫採「0+7」，取消電子圍籬，是否會出現黑數？當入境旅客驗出陽性應如何通報？陰性證明又該如何分辨真偽？

對此，王必勝回應，防疫到這階段是重要的里程碑，未來防疫應與病毒共存，自主防疫就不再用太多強制手段做相關監控，相信民眾這2年9個月來，對指揮中心的規定都有很好的遵從度。

面對即將上路新制，王必勝表示，比較多人問的是，10月13號入境的人可不可住一般旅館，王必勝回應「可以。」未來入境旅客不必住防疫旅館。

王必勝也說，民眾自主檢驗部分，陽性通報就依照現在的作法；外國人如果是團客，由旅行團負起責任去聯絡，自由行的旅客，會確保其手上有足夠資訊聯絡。那如果是陰性，就一樣按照指引處理。

針對入境旅客人數將提升至每週15萬人次，王必勝說，現階段是看有沒有窒礙難行的地方，有需求時指揮中心解封速度也會加快，希望早日能回到原來每日的入境量，才是真正解封。

至於疫情是否會反覆不定，王必勝回應媒體，各國都有疫情變動的案例，不過趨勢越明顯，疫情反覆的可能性就越小，他日前也表示，現階段國內疫情趨勢仍須再觀察才可確定。
指揮中心
指揮官
王必勝
邊境解封
0+7
與病毒共存
自主防疫

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