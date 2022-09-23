尹錫悅失言幕僚提油救火？ 稱指涉韓國國會更惹怒

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）韓國總統尹錫悅22日在聯合國大會被抓拍疑似對美國國會及總統拜登出言不遜，韓國總統辦公室深夜澄清實為指涉韓國國會，救援外交失言危機反引爆韓國政壇、民間怒火。

綜合韓媒報導，尹錫悅日前赴美出席聯合國大會，期間與拜登握手相談合影，隨後卻疑似以粗鄙言詞，譏諷拜登（Joe Biden）稍早在大會中承諾提供60億美元（約合新台幣1894億元）對抗愛滋病、肺結核及瘧疾，向幕僚表示「國會那幫臭崽子不通過，拜登那張臉是要往哪擱？」

MBC新聞台22日將該段影像發佈在Youtube，一日內已逾540萬觀看次數。韓國與論認為，一國領導人於公開場合以粗鄙言詞談論主要盟國的國會與總統，堪稱外交災難。白宮國家安全會議（NSC）則表示不予置評，強調美韓關係穩固成長，拜、尹也將在聯合國大會進行有建設性的會面。

韓國總統辦公室深夜急滅火，稱實際上尹錫悅之言實為針對韓國國會，所謂「拜登」實際上是發音相似的「搗亂」，該為內容實為「國會那幫臭崽子不通過，在那搗亂的話臉就丟大了」。

因尹錫悅在大會中承諾將提供一億美元（約新台幣31.57億元）援助的預算案，他對此案在「自家」國會是否通過感到憂心。

這番解釋意圖決外交危機，實則戰火東引，加劇國內批評聲浪。該國國會第一大黨共同民主黨院內代表朴洪根砲轟，國民力量黨籍的尹錫悅視代表民意的169名民主黨國會議員為臭崽子，並主張無論是意圖自圓其說緩和外交危機，或貶低代表人民的國會議員，尹錫悅都應出面向國民道歉。

執政的國民力量黨則看法不一，有人認為抨擊拜登說子虛烏有，有的認爲錯在披露的媒體，有認為粗鄙字眼指涉國會或在野黨「令人感到遺憾」的聲音，也有說法要求尹錫悅莫要狡辯。