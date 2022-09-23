台灣數位部將發行NFT！唐鳳：帶頭示範產業新興技術 減少誤解

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）數位發展部長唐鳳日前受訪時表示，數位部將推行自己的NFT，帶頭引導新興技術應用，減少外界對於NFT不法運用等誤解。

唐鳳21日表示，數位部最重要的業務是協助產業進行數位轉型，但在推動之前，大家對於新創技術應用或多或少會有疑慮，數位部計畫發行NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）率先在數位部裡採用且成為一種常態，最後再擴及到其他公家機關，讓大家了解到新創技術並非都是壞的。

關於NFT詐騙層出不窮，唐鳳說，之所以有許多詐騙案發生，最大的根源還是來自於「不夠了解」，如果民眾對於該領域足夠了解，就像電話詐騙，民眾已經有一定程度的認知，也了解它所運用的詐騙手法後，就會知道該怎麼應對，避免自己上當。

唐鳳強調，當新的東西、新的技術出現，社會大眾就會因為不夠瞭解而誤踩陷阱，為解決這個問題，數位部也會盡可能協助大家去了解，當有了一定程度上的理解，就能避開陷阱。像是近年相當夯的NFT，它就是一項全新的技術，它的出現或許會被拿來做不好的用途，但它還是可以用在正面的事情上。

唐鳳說，數位部的角色是要打造「大沙盒」，意思是，業界期待數位部扮演一個大沙盒，帶頭示範、不吝使用產業新興技術，數位部也因此會身先士卒替大家做示範，若數位部自己試驗過後沒有問題了，就可以把這個經驗擴散出去，讓其他公部門也一起使用。