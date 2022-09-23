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110年度兒少受不當對待有1萬3千多件　兒少司法早期介入 確保孩童平安長大

By 台灣英文新聞
2022/09/23 17:08
照片由新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心提供

照片由新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心提供

儘管「兒童權利」的概念已廣為社會週知，兒少法也行之有年，但兒童虐待事件仍時有所聞。新北市家防中心受理通報案件統計發現，110年度兒少遭受不當對待共1萬3,701件，其中遭到家庭成員施虐的有4,211件，約占31%，顯示有3成以上的兒少面臨家暴的風險。

剛上小學一年級的小桃（化名）總是安靜地坐在位置上，他常常一個人走路上學、回家。巡邏的警察發現小桃晚上一個人還待在公園裡，就問他：「怎麼不回家呢?」小桃說：「不喜歡回家！」警察擔心小桃的安危，輕拍他的肩，想要帶他回派出所，再請家人來接，沒想到小桃大喊：「好痛!」警察驚覺有異，捲起袖子查看，發現小桃的手上有一大片瘀青，追問是怎麼受傷的？小桃這才支支吾吾地說：「爸爸說我不乖，才會打我！」 　　

警察趕緊聯繫家防中心，並且帶他去醫院驗傷，經過醫師的檢查，發現小桃除了有多處瘀青，還有新舊骨折，眼眶下的瘀青，也是被爸爸推頭撞牆所造成，整個驗傷報告看起來怵目驚心，由於小桃年紀太小又害怕，無法說明白到底怎麼了，家防中心決定啟動兒童及少年司法早期介入，聯繫地檢署檢察官，協助司法偵訊；社工並評估小桃暫時不適合返家而進行保護安置。在許多專業網絡資源介入後，小桃的人身安全及權益獲得了保護。

新北市家防中心主任許芝綺呼籲，社區鄰里多一分關心，便能少一分遺憾！孩童除了因語言能力無法表達外，也較難接觸到其他人，因此發生家暴時，也因自我保護不足成了最危險的被害者。新北市結合社政、警政、衛政、醫療、司法等資源，提供「兒童及少年司法早期介入」服務，透過專業醫療團隊傷勢研判、檢調司法程序啟動、司法偵訊及專家鑑定，讓證據替孩童說話，以及早發現，及時阻止虐待的發生。

許芝綺表示，民眾如有遭受暴力的困擾需要討論，可撥打113或主動洽詢各縣市政府家防中心，以尋求協助，若遇緊急狀況，請立即撥打110報警求助。

更新時間 : 2022-09-23 17:13 GMT+08:00

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