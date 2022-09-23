中華電信災後搶修電信網路協助救災不懈怠

918強震重創花東，這次芮氏規模6. 8的地震造成花蓮縣多處重要橋樑斷裂、 建物毀損或倒塌及道路坍方等災情， 災損尤集中玉里鎮及富里鄉兩地。

9月18日下午2時44分台東縣池上鄉發生強震， 花蓮縣多處傳出災情， 花蓮縣政府立即在當日下午3時於玉里鎮成立災害應變中心， 中華電信花蓮營運處立即進駐協助救災，同時內部也成立應變小組， 由中華電信花蓮營運處總經理擔任總指揮，緊急召回縣內人員整備， 兵分多路至各區了解通訊受損情形，並遣調花蓮市、 吉安鄉等工程人員至玉里地區支援搶修，緊急狀況應對迅速。 同時為支援各方救災行動， 中華電信立即出動行動基地台救災車馳赴玉里鎮待命， 自地震災情傳出隨即能整裝出動救災搶修， 展現中華電信平日確實的防災訓練及深厚的在地鄉土關懷。

這次地震造成花蓮縣境內兩個熱門觀光景點赤科山及六十石山道路嚴 重坍方，強震當日更有600多人受困， 幸公路總局及救難人員冒險協助，所有遊客均平安下山。 惟赤科山聯外產業道路受阻中斷，最嚴重處坍塌長度約150公尺， 高約18公尺，甚有整個山壁坍塌情形， 至今公路總局仍持續搶修當中。亦因地震造成電話、網路中斷， 中華電信花蓮營運處總經理多日帶領數十位電信工程師， 在因道路尚未搶通及相關機械與車輛無法上山的狀況下， 背負設備徒步深入通信設施受損地點， 一步一腳印將中斷之網路電纜重新布放整修， 只求讓山上居民能在第一時間恢復震前網路及通訊服務， 讓資訊不間斷。

中華電信花蓮營運處深耕花蓮多年，秉持對在地的關懷與企業責任， 0206花蓮大地震、0402太魯閣號列車出軌事故， 中華電信都立即派員救災及確保通訊服務正常，救災不遺餘力。 近年中華電信除了持續建設與升級花蓮網路及通訊設備外， 也協助各機關推展智慧城市、智慧交通、 智慧部落及智慧醫療等專案，期能運用中華電信的資通訊專業， 將花蓮打造成科技、樂活、友善且智慧的城市。

照片來源：中華電信提供