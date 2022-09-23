〈時評〉侯友宜無退路　恐將直接挑戰總統大位

新北市長侯友宜在年底選舉過後，接下來會挑戰2024年總統大位 的消息甚囂塵上，不僅民進黨在密切關注， 就連國民黨都想掌握他的動態， 但難道侯友宜不怕重蹈前新北市長朱立倫、 前高雄市長韓國瑜的覆轍，選擇繼續攻頂嗎？

其實，侯友宜的下一步，不是擔心自己是否輸掉總統大位， 而是害怕自己失去總統大選的入場券，因此， 侯友宜孤注一擲的可能性非常高。

2016年，朱立倫在「做好做滿」的一片質疑聲浪下， 身兼國民黨主席的他決定換下原本已提名的總統參選人洪秀柱， 改由朱立倫自己披掛上陣，一方面是違背既有承諾， 一方面是倉促投入選戰，最後敗北收場， 連帶政治人格迄今都受到衝擊。

2020年時，韓國瑜頂著藍營超高人氣， 在高雄市長第一任內直接爭取國民黨提名參選總統， 國民黨全力輔選，最後依然不敵蔡英文總統。 加上是中途企圖轉換跑道，最後還為此被高雄市民罷免， 付出極為慘痛的代價。

有了朱立倫、韓國瑜的前車之鑑，侯友宜還要走這條老路， 在連任新北市長後、任期未結束前，緊接著參選總統嗎？答案是非常 可能。畢竟，侯友宜是進入第二任期， 這與剛選上高雄市長的韓國瑜情況截然不同， 反而比較像朱立倫當年的處境，一般也認為， 朱立倫那時最大敗筆是「換柱風波」， 未在第一時間宣示自己的決心。

對侯友宜來說，他當然想要達成與新北市民的承諾， 完成第二任的新北市長任期、交出漂亮市政成績單， 再轉換到其他跑道。問題是，侯友宜若在2026年卸任， 一來是無法確保市政滿意度會像現在如日中天，二來是離2028年 總統大選還有兩年的時間，要如何持盈保泰？一個比較合理的位置是 國民黨主席，但這必須透過黨員投票， 但藍營自家人都質疑侯友宜是「藍皮綠骨」， 他想掌握黨中央的難度恐怕不輸給總統大選。

一旦侯友宜在2026年失去政治舞台， 影響力和支持度會快速下滑，那時才爭取黨內提名參選總統， 恐怕得面臨黨內其他後來崛起的競爭者。

而且2024年時，蔡英文總統卸任， 民進黨必須推出新的總統候選人， 假設是由現任副總統賴清德披掛上陣，然後賴清德又順利當選， 侯友宜若在2028年才投入總統大選， 必須對上爭取連任的賴清德，與其如此，倒不如直接在2024年提 前對決，比較能縮短雙方的差距。

因此，侯友宜想要延續自己政治生涯，他沒有退路， 必須在年底選舉的得票大幅領先其他參選人， 並讓個人效應擴散到其他縣市，成為國民黨聲勢最高的政治人物， 然後在其他人力拱下，隨後直接投入總統大選。

只是選民是否願意埋單，將票投給侯友宜， 那恐怕又是另一個問題了。