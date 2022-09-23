〈時評〉侯友宜無退路　恐將直接挑戰總統大位

新北市長侯友宜在年底選舉過後，接下來會挑戰2024年總統大位的消息甚囂塵上，不僅民進黨在密切關注，就連國民黨都想掌握他的動態，但難道侯友宜不怕重蹈前新北市長朱立倫、前高雄市長韓國瑜的覆轍，選擇繼續攻頂嗎？
其實，侯友宜的下一步，不是擔心自己是否輸掉總統大位，而是害怕自己失去總統大選的入場券，因此，侯友宜孤注一擲的可能性非常高。
2016年，朱立倫在「做好做滿」的一片質疑聲浪下，身兼國民黨主席的他決定換下原本已提名的總統參選人洪秀柱，改由朱立倫自己披掛上陣，一方面是違背既有承諾，一方面是倉促投入選戰，最後敗北收場，連帶政治人格迄今都受到衝擊。
2020年時，韓國瑜頂著藍營超高人氣，在高雄市長第一任內直接爭取國民黨提名參選總統，國民黨全力輔選，最後依然不敵蔡英文總統。加上是中途企圖轉換跑道，最後還為此被高雄市民罷免，付出極為慘痛的代價。
有了朱立倫、韓國瑜的前車之鑑，侯友宜還要走這條老路，在連任新北市長後、任期未結束前，緊接著參選總統嗎？答案是非常可能。畢竟，侯友宜是進入第二任期，這與剛選上高雄市長的韓國瑜情況截然不同，反而比較像朱立倫當年的處境，一般也認為，朱立倫那時最大敗筆是「換柱風波」，未在第一時間宣示自己的決心。
對侯友宜來說，他當然想要達成與新北市民的承諾，完成第二任的新北市長任期、交出漂亮市政成績單，再轉換到其他跑道。問題是，侯友宜若在2026年卸任，一來是無法確保市政滿意度會像現在如日中天，二來是離2028年總統大選還有兩年的時間，要如何持盈保泰？一個比較合理的位置是國民黨主席，但這必須透過黨員投票，但藍營自家人都質疑侯友宜是「藍皮綠骨」，他想掌握黨中央的難度恐怕不輸給總統大選。
一旦侯友宜在2026年失去政治舞台，影響力和支持度會快速下滑，那時才爭取黨內提名參選總統，恐怕得面臨黨內其他後來崛起的競爭者。
而且2024年時，蔡英文總統卸任，民進黨必須推出新的總統候選人，假設是由現任副總統賴清德披掛上陣，然後賴清德又順利當選，侯友宜若在2028年才投入總統大選，必須對上爭取連任的賴清德，與其如此，倒不如直接在2024年提前對決，比較能縮短雙方的差距。
因此，侯友宜想要延續自己政治生涯，他沒有退路，必須在年底選舉的得票大幅領先其他參選人，並讓個人效應擴散到其他縣市，成為國民黨聲勢最高的政治人物，然後在其他人力拱下，隨後直接投入總統大選。
只是選民是否願意埋單，將票投給侯友宜，那恐怕又是另一個問題了。