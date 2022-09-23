另類外交！國立台灣交響樂團赴維也納辦「聽見台灣」音樂會 吸引奧國政經、樂界人士

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）國立台灣交響樂團22日晚間於維也納音樂協會大樓舉辦「聽見台灣」音樂會，不只演出莫札特、舒伯特等西方經典曲目，另也帶來台灣作曲家作品，，具備台灣特色，吸引奧國政經學界、媒體和樂界人士參與，展現台灣與奧地利實質藝文交流豐碩成果。

駐奧地利代表處表示，國立台灣交響樂團「聽見台灣」(Listening to Taiwan)音樂會在人稱「維也納金廳小廳」（Kleiner Musikvereinssaal）、有出色音響效果的維也納音樂協會布拉姆斯廳舉辦，這是該團赴歐洲巡演第一站，由團長劉玄詠率團，旅美華裔小提琴家、芝加哥交響樂團首席陳慕融(Robert Chen)領奏。

駐奧地利代表處大使張小月表示，以古典音樂與奧地利人交流，是最好的文化外交與公眾外交媒介，當晚出席的許多奧國政經學界及媒體各界人士，都表示非常享受這場融合東西方文化的一流演出。音樂會上不只是演奏莫札特、舒伯特等西方經典曲目，更有台灣作曲家陳士惠、陳樹熙、張菁珊的作品，具備台灣特色。

接下來國立台灣交響樂團會前往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）及第二大城考納斯（Kaunas）分享來自台灣的悠揚樂章。

國立台灣交響樂團成立77年，致力於在台灣推動古典音樂傳播。張小月向與會貴賓表示，這場音樂會獨具意義，不僅因為這是77年來第一次以20人編制弦樂團首次在維也納登台公演，也因奧地利與台灣的文化交流密切，維也納愛樂每次赴台演出總是叫好叫座。

張小月說，台灣樂迷熱愛奧地利古典樂，每年的新年音樂會和仲夏夜露天音樂會（Summer Night Concert Schönbrunn），台灣粉絲都踴躍收看同步直播。衛武營國家藝術文化中心也每年舉辦維也納愛樂新年音樂會戶外直播，更有知名的奧地利指揮家在國台交擔任客座指揮，維也納愛樂首席也曾在國台交擔任駐團藝術家。

張小月再補充，無數重要的台灣音樂家都曾經有留學奧地利背景。許多僑胞當年更是因為嚮往奧地利的古典音樂而來此讀書，從此愛上奧地利，選擇長居此處，成為另一個台奧關係的重要推手。

張小月總結這次的國立台灣交響樂團歐洲巡迴演出，表示台灣優秀樂團本次為歐洲樂迷帶來台灣特色的古典之音並獲得全場掌聲，正是另一次音樂跨越國界的最好示範。

根據駐奧地利代表處，這次的「聽見台灣」音樂會演出曲目包括「莫札特：D大調嬉遊曲，作品136」、「舒伯特：A大調小提琴與弦樂迴旋曲F.」、「皮亞佐拉：布伊諾斯艾利斯的四季─四首給小提琴與弦樂的探戈舞曲」、「陳士惠：”釀雪征春”，選自《梅花操的迴響》給弦樂團」、「陳樹熙編：歌會」等。

演出舞台所在的維也納金色大廳布拉姆斯廳（Vienna Musikverein Brahms-Saal），有數百年悠久傳統，是世界上最好的室內樂團和歌手最喜愛的場地之一，有近六百個座位，具有與大金色大廳(der Große Musikvereinssaal)相似的出色音響效果，也被稱為「真正的小藏寶箱」(ein wahres Schatzkästlein)。

駐奧地利代表處大使張小月（左二）。（圖/駐奧地利代表處大使提供）