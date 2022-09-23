「台北野市集」9/23-9/26花博開展！從4大主題一探台北深度農業特色

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合報導)想更了解台北深度農業特色嗎？台北市產業發展局於今（23）日起至26日在花博公園圓山入口廣場舉辦「台北野市集」，每天主題皆不同，有「在地農集結」、「農場旅行趣」、「園圃生活在我家」和「食安心吃在地」等，更有近50攤農業達人參展外，現場還有達人講座、極受民眾喜愛的DIY等活動，內容多元、有趣且具知識性，邀請市民一起來體驗與時俱進的農魅力。

鴻智茶場。（台北市產業發展局提供）

產業發展局表示，台北市屬都市型農業，農民多為小農，種植面積不大，仍積極與各區農會合作推廣台北市有機及友善安全農業的理念，希望慣行農友轉型為有機、友善及產銷履歷耕作，進而創立食農探險隊品牌。

為推廣台北市有機、友善安全農業及田園城市的理念，今年度台北野市集與台北市社區園圃特色食農生活節結合，除邀請社區分享園圃種植成果、農學實用知識及手作互動體驗，更邀請眾多資材業者分享各式田園資材，讓社區園圃經營者利用社區園圃內隨手可得植栽及資材進行手作活動，讓民眾認識台北有機及友善安全小農、探索體驗式農業及園圃經營的特色。

小棲蘭。（台北市產業發展局提供）

「台北野市集」邀集台北市有機及友善產銷履歷農友、台灣優質農特產品及田園資材業者、各社區園團等近50攤參展;邀請農產領域的農友分享自身經驗及介紹台北市獨有農業特色，還有市民最愛的體驗活動，包括運用北投雪裡紅製作醃菜、北投大屯山咖啡製作濾掛及沖泡教學，及隨手可得植栽及資材進行藥草球DIY等，體驗活動採現場報名，額滿為止。

同時為感謝消費者，市集期間只要消費滿500元，即贈送「2022台北野市集」50元折價卷1張，可當天使用，另參加活動並至喜愛的攤位拍照打卡上傳至自身的FB或IG，憑畫面至服務台核對，即可獲得打卡禮小贈品1份!數量有限，換完為止！

更多活動訊息請連結至產業局官網或北市產業局Facebook粉絲專頁「臺北市產業局-台北饗樂趣」查詢。

北投區新石牌社區快樂田園。（台北市產業發展局提供）