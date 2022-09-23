台捷簽訂半導體、教育合作備忘錄 德拉霍斯：台海和平穩定是合作關鍵

(台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）捷克參議院教育、文化、科技、人權暨請願委員會主席德拉霍斯18日至23日率團訪台，成果豐碩，今（23）日更見證台捷多項雙邊簽訂合作備忘錄。德拉霍斯強調，現在與將來訪團來台，中國都不應以軍演與飛彈試射來做回應。

德拉霍斯（Jiří Drahoš）一行人的5日訪台行程已至尾聲，今日前往外交部見證台灣駐捷克代表柯良叡及捷克駐台經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）代表簽署雙邊半導體、教育合作備忘錄，另國立政治大學、中山大學分別與捷克知名的查理大學（Charles University）簽署合作備忘錄；文化交流方面，國立故宮博物院、台灣博物館與捷克國家博物館簽署締結姊妹館協議書。

外交部常務次長俞大㵢表示，這是台捷雙邊關係的里程碑，德拉霍斯則表示，5日行程雖短，但訪團善用每分鐘，深化、擴大與台灣合作關係。台捷雙邊多年合作有成，接下來將會更加豐碩。

捷克參議院教育、文化、科技、人權暨請願委員會主席德拉霍斯（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝影）

德拉霍斯表示與台灣與頗有淵源，90年代曾2次以學者、國家科學院院長份訪台，如今時隔25年以參議員身份出訪台灣，主要目的是與幾個領域的合作對象及專家進行交流。

被問及駐捷克台北經濟文化辦事處是否能改以「台灣」為名，德拉霍斯表示對樂見雙邊代表處各項合作，但更名議題此政治性議題已超過訪團的性質，不予以回應。

捷克目前為歐盟輪值主席，德拉霍斯表示歐盟成員相當關注台海和平與穩定，台海和平與穩定現狀也是接下來所有領域合作的關鍵，他指出本次訪問台灣以及未來的訪問，中國都不應以軍演與飛彈試射來做回應。

關於台北與布拉格直航是否能開通，德拉霍斯直言開通必能加強雙方的各項合作，尤其台灣疫情前每年有25萬遊客造訪布拉格，直航有助捷克迎來更多台灣觀光客，他不能提前保證，但樂見且期盼開通。

關於是本次是否談及未來與台灣半導體業的商業合作，德拉霍斯表示現階智慧晶片相關高等教育，目前處於科研合作階段，聚焦建立半導體研發中心，半導體製造商的商業合作的談判目前不便討論與透露。

捷克教育部次長維多娃（Radka Wildová）則指出，台灣與捷克於教育合作原就相當活躍，此行來台與台灣大學、中研院乃至教育部長見面洽談，成果豐碩，她透露將有更多獎學金生來台讀書，十月台灣重點學校教授團將受邀前往捷克交流宣傳。

捷克教育部次長維多娃（Radka Wildová）（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝影）

科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova）表示，這次訪問台灣行程滿檔，參訪資策會、國策會、竹科以及國發會等，他發現台灣有很多優秀、心胸開闊且具啟發性的人才，期待未來可以跟對口單位進行更多的科研合作，也強調本次新簽的備忘錄可以成為很好的基礎。

科技部次長哈利科娃（Jana Havlikova）（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝影）

捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）提及，此番與台灣兩間博物館締結姊妹館，推動進一步的文化合作，不僅嘉惠捷克人民也擴及許多國家的民眾，他也表示，促成合作過程漫長也困難，但終於獲得成功。

捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝影）