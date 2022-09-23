台南遠東香格里拉響應「國際乳癌防治月」推出粉紅下午茶

響應粉紅十月(Pink October)年度「國際乳癌防治月」，台南遠東香格里拉飯店首度攜手Marie Claire美麗佳人國際中文版，即日起至10月31日，於館內一樓大廳茶軒推出「粉紅下午茶」，內含9道特製甜鹹點與飲品一杯/壺，單人每套688元、雙人每套1,376元，以上價格需另加一成服務費。

長年致力企業社會責任的台南遠東香格里拉將「粉紅下午茶」淨利10%捐贈予「台灣癌症臨床研究發展基金會」專案計劃，以行動支持公益。邀請大家享受粉紅饗宴的同時，不忘關心身邊女性們的健康，也為需要幫助者盡一份心力。

此次，台南遠東香格里拉「粉紅下午茶」由西點戰神許煜新主廚設計，憑著深厚的甜點功力，歷年來在國內外西點競賽中履獲佳績，創作中注入個人獨特的風格，將不同風味的食材在層次中完美搭配，造型講求精緻，視覺及味覺都帶來耳目一新的感受。此次以不同個性的女性為理念，將天然紅寶石巧克力、白桃、草莓等粉嫩元素融入下午茶中，造型以「圓形」呼應活動主題，更別上了「粉紅絲帶」提倡大家關注身邊女性健康，也讓整體散發著柔美的粉紅力量。甜點各自特色，分述如下。

「粉紅寶石球」內餡選用全球第4種「紅寶石巧克力」、泰莓奶餡及草莓覆盆子果醬，外層包覆草莓脆皮沾醬，並使用杏仁沙布列餅乾襯底，酸甜層次風味，再以粉色羽毛綴飾，象徵女性從容不迫的優雅。

「粉紅修女泡芙」外層以泡芙皮為底，內餡填入香草卡士達醬及泰莓果醬，表層淋上粉紅鏡面，完美呈現女孩的天真爛漫。

「草莓提拉米蘇」將餡料層層堆疊於杯中，包含草莓果醬、提拉米蘇、手指餅乾、草莓巧克力慕斯，最後鋪上新鮮草莓丁，酸甜中散發著咖啡香氣，將三種截然不同的風味融合，蘊藏著迷人魅力。

「小桃氣」外層為白桃紅漿果慕斯，搭配輕盈柚香杏仁蛋糕，包裹著白桃奶餡及茉莉布蕾，頂層放上白桃果凍及粉色巧克力裙襬，猶如花朵般綻放。

「粉紅歐貝拉」法式杏仁蛋糕為底，夾層內餡為萊姆慕斯、草莓果醬及覆盆子奶餡，表層放上巧克力製成的粉色太陽標誌，展現女性的溫暖及堅忍不拔的力量。

即日起至10月31日將於飯店一樓大廳茶軒推出「粉紅下午茶」，每組含四款輕食鹹點及五款夢幻甜點，活動期間每售出一組，飯店將捐贈10%至「台灣癌症臨床研究發展基金會」做為公益基金。