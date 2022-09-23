老酒入菜 馬祖淡菜新鮮海味飄麴香 欣葉呷哺呷哺攜手馬祖酒廠 一起呷補好過秋

愛吃淡菜的海鮮迷有福了，從湛藍純淨的馬祖海域，日日現撈的飽滿淡菜現在在欣葉呷哺呷哺就吃得到囉。欣葉呷哺呷哺秋季限定的「馬祖現撈淡菜鍋」，美食饕客除了可以品嘗到馬祖當地直送的肥美淡菜，另外還攜手「馬祖酒廠」以悠久醇厚的「馬祖老酒®」入菜，透過料理長手藝巧思變化出酒香十足，入口滑嫩的淡菜芙蓉蒸。吃新鮮也吃手藝的「馬祖現撈淡菜鍋」每套2,080元適2人享用，帶您跟著節氣一起呷補養身好過秋，現另推出週週抽馬祖名酒活動，有機會把馬祖酒廠東湧陳年高粱酒帶回家！即日起供應至11月20日止。

巧藝變化口味任選 淡菜涮煮 蒜蒸 老酒入菜芙蓉蒸

超過40年歷史的「欣葉呷哺呷哺」與「馬祖酒廠」同樣堅持「天然、純粹」及「職人手藝」，料理長每日以老母雞、豬大骨和胡蘿蔔、洋蔥、芹菜等蔬菜熬煮鮮甜湯頭；貼心的桌邊烹煮服務，不只有賓至如歸的感受，更讓賓客能嚐到每樣食材最恰到好處的狀態、口感，感受涮涮鍋帶來的舌尖上的饗宴；此次秋季限定的鍋物最特別之處在於淡菜的三種烹調方式，飽滿鮮甜多汁的馬祖淡菜，饕客除了可選涮煮或是交給料理長以蒜蒸方式品嚐，為了展現「馬祖淡菜」的鮮及「馬祖老酒®」的醇，料理長特別選用遵循古法釀造，終年於16-19度的花崗岩坑道陳放的窖藏「馬祖老酒®」，精心設計一道「淡菜芙蓉蒸」，上桌後開蓋襲來的米麴酒香十足，入口滑嫩的黃金蛋羹，更是吃的到老酒的甘甜和淡菜的鹹鮮，是馬祖淡菜最別緻的滋味，令人食指大動。搭配料理長每日手工製作的「純天然手打漿」及鮮肉、鮮蝦肉及菜肉三款外皮輕薄的「手擀燕餃」，個個入口既彈牙又有飽滿的鮮甜肉餡，與當季時蔬、龍膽石斑、豬肉一同涮煮享用，更令湯頭充滿溫和甘醇的鮮味，令人回味再三。

吃馬祖現撈淡菜鍋，週週再抽馬祖名酒

即日起至11月20日期間來欣葉呷哺呷哺，除了可享用季節限定的「馬祖現撈淡菜鍋」，更可參加餐廳與馬祖酒廠合作舉辦的「馬祖好滋味 呷好又呷哺」抽獎活動，週週抽馬祖酒廠「馬祖陳高15年」，及連續3年獲美國舊金山世界烈酒大賽雙金獎「東湧陳年高粱酒」兩款頂級名酒，讓您吃美食的同時，也能感受馬祖歲月陳釀的好味道！