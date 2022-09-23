你是紅茶愛好者？美國研究：每天喝3杯全因死亡率下降12%　加糖也無妨

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）茶含有咖啡因，大量攝取對身體有害，但富含抗氧化劑，可降低心血管疾病和癌症風險。根據美國研究顯示，每天飲用2杯或以上的紅茶可降低死亡風險，無論熱茶、冷茶，或添加糖、牛奶飲用也不影響效果。

根據聯合國表示，茶是僅次於水，最被普遍飲用的飲品，茶又分為很多種，英國和美國人最愛喝紅茶，綠茶、茉莉花茶、水果和花草茶則在其他國家受到歡迎。

紅茶和綠茶都是使用同樣的茶葉加工製成的，兩者間最大的差異是「是否經發酵程序」。紅茶是採「萎凋」工法，大致需要於通風處靜置15至18小時，待新鮮葉子的水分蒸發，再經「揉捻(切成顆粒狀或是搓揉成條)」，最後發酵而成。綠茶則是將現摘茶葉立即烘乾脫水，不經發酵過程。

研究人員長期都在研究不同茶對身體的益處，有人推崇綠茶，有人主張喝紅茶更健康，無論是哪種茶，關鍵似乎在於抗氧化劑。

近來有項研究為紅茶愛好者帶來好消息。一份刊登在美國「內科醫學年鑑」（Annals of Internal Medicine）的前瞻性研究顯示，每日飲用2杯或以上的紅茶可降低全因死亡率約12%，且即便額外添加糖或牛奶，都不影響效果。

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）團隊使用英國生物樣本庫（UK Biobank）的資料進行研究。研究人員在2006年至2010年間，隨機針對近50萬、40至69歲的受測者進行研究，追蹤時間長達11.2年。

這些人參加前皆有接受身體檢查，並提供血液、尿意和唾液樣本，同時亦完成一份喝茶的習慣調查問卷，內容包含平均每天喝幾杯茶，常喝熱茶或溫茶等。

其中有85%的受測者有喝茶習慣，89%的喝紅茶。大部分的人每天喝2到5杯，19%的人每天喝6杯以上。值得注意的是，重度飲用者中有多數人均有吸菸習慣、健康狀況較差，也較常食用紅肉和加工肉品。

研究人員發現，隨著飲茶的攝取量增加到每日3杯，全因死亡率下降12%，無論是否添加糖、牛奶，以及飲茶的冷熱溫度都不會影響結果。

此外，與每日喝1至3杯者相比，喝3杯以上者的死亡率也沒有特別低。

研究人員解釋，茶富含多酚，尤其紅茶又含有茶黃素和茶紅素的多酚，具有抗氧化、防癌、降血糖、降血脂等功效，因此可高血壓、某些癌症、心血管疾病和 2 型糖尿病。

但研究人員Inoue-Choi博士提醒，目前的研究發現在每日喝3杯以上的茶並沒有為人體帶來更多益處，且茶含有咖啡因，過量攝取也會產生不利影響。

根據過去研究，少量咖啡因可以增強認知功能和警覺性，並有助於減肥；但每天攝取400毫克可能會出現緊張和顫抖、睡眠中斷、胃灼熱，甚至高血壓等健康問題。

一般而言，三杯茶約含有180毫克咖啡因，因此對於對咖啡因不敏感者來說，較不會造成問題。

Inoue-Choi提醒，這篇研究結果並不是希望民眾為了身體健康而改變飲茶習慣，只是針對喝茶的量和健康兩者間的關聯做出說明。