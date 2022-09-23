【9/23台灣本土+39,769／死亡+41】確診病例連4天較上週下降　BA.5重症數較少

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增40,025例COVID-19確定病例，分別為39,769例本土個案及256例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。疫情監測組組長周志浩表示，新增病例數已連續4天較上週同期下降，目前看來疫情往好的方向發展。



指揮中心表示，今日新增之39,769例本土病例，為18,246例男性、21,503例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布以六都最多，依序為新北市(8,525例)，臺中市(5,177例)，臺北市(4,533例)，桃園市(4,153例)，高雄市(3,421例)，臺南市(2,509例)。



指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為24例男性、17例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、38例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至9月19日，死亡日期介於7月27日至9月20日。





指揮中心說明，今日新增256例境外移入個案中，為134例男性、122例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(18例)，泰國(9例)，美國(7例)，菲律賓(4例)，日本(3例)，印尼、馬來西亞、英國、緬甸及法國(各2例)，柬埔寨、土耳其、香港、韓國、阿拉伯聯合大公國及中國(各1例)。另199例感染國家調查中。入境日期介於今年8月23日至9月22日。



指揮中心統計，截至目前國內累計6,172,769例確診，分別為33,361例境外移入、6,139,354例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計10,743例COVID-19死亡病例，其中10,727例本土，另16例為境外移入。