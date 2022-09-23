台北詩歌節焦點詩人布農與文學家卜袞　不斷電馬拉松、聲響表演輪番上陣

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2022「台北詩歌節」以「詩，全境擴散」為主題， 呼應後疫情時代心靈療癒的渴求與想望，由詩人閻鴻亞（鴻鴻）及楊佳嫻策展，將於明(24)日起至10月9日登場。

「台北詩歌節」由台北市政府文化局主辦的，今年邁入第22屆，本屆焦點詩人邀請到布農族重量級創作者卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端（Bukun．Ismahasan．Islituan），卜袞長期致力於部落文化事務，實踐族語研究與文學創作，為現任台灣布農族語言協會理事長，著有雙語詩集《山棕・月影・太陽・迴旋──卜袞玉山的回音》，現居住高雄那瑪夏部落。

卜袞透露，當初收到邀請擔任焦點詩人時的反應是哈哈大笑，覺得不會輪到他，之後應主辦單位邀約，為台北寫詩名為〈詩的台北〉，他說，起筆較晚因為一直思考如何切入，傳達對台北的糾結，雖然一直住在淡水，但常於兩地往返，他回想當年來台北的心情，曾在大安中學及基督書院任教，也曾當過國家橄欖球隊選手及橄欖球教練，回憶居住北部的20年中的反覆及糾結，最後因失望選擇離開。



焦點詩人卜袞．伊斯瑪哈單．伊斯立端（攝影：林秀妹）

卜袞表示，此次突破過往的寫作方法，使用布農族敘事法，用短文問答修飾詩篇，像老人家的吟唱或常講的諺語，他透露，啟蒙老師是母親，她敘述用語很美且很愛講諺語，而諺語就是詩的雛型。

他分享，以前生活物質貧乏，忙碌一天後一家三口晚餐只有一鍋菜湯配鹽巴跟生薑，心裡感到很矛盾跟衝突，但是母親的禱告詞感動他，「請上帝讓食物的蒸氣遍布地球，讓挨餓的人聞到香味就吃飽」，布農族的善跟愛的概念都在這禱告詞，雖然平日肉體辛苦，但靈魂卻如此高超，這就是詩。

此次不僅為台北寫詩，還有收錄4首創作，卜袞強調，想透過詩作傳達語言不是問題，重要的是沒有界線跟圍牆的意境，人跟人靈魂的交流應去除意識形態跟教育背景，期待帶給大家自然且美麗的聲音。

今年開幕詩演出特邀三組樂團，包含Wednesday與壞透樂團以魔性詩意和演譯方式，創作出獨樹一幟的Art Rock 暗黑藝術搖滾魅力；台灣饒舌先驅老莫，從事中文饒舌創作超過二十年，將與音樂夥伴們帶來日本時期台灣詩人的創作；恆月三途以民謠金屬樂風與本土文化作為創作基調，將演出以戰後台灣社會為背景的創作，將塵封於記憶深處的過往故事，化為無盡惆悵的哀婉詩歌。

「不斷電讀詩馬拉松」將於藝文酒吧「小地方SEAMS」舉辦10個小時活動，22位中、新生代的台港詩人將從下午14:00到午夜24:00帶來每組20分鐘的詩意接力馬拉松，透過朗誦、創作分享，音樂、聲音藝術、影像紀錄等多種形式，呈現出詩如何作為一種精神資源，源源不絕地點亮各個創作領域，期望與全民線上、線下共襄盛舉。

參與詩人包括港台中生代及新生代詩人：ㄩㄐ、小令、伊格言、宋尚緯、吳鈞堯、吳緯婷、孫梓評、崔舜華、陳柏煜、曹疏影、曹馭博、煮雪的人、黃柏軒、黃潤宇、詹佳鑫、鄧小樺、鄭茜馨、鄭琬融、鄭順聰、顏嘉琪、關天林、騷夏。活動現場也將結合網路詩籤活動，抽出屬於自己的心靈詩籤。

聲響藝術家許雁婷以鴻鴻書寫台灣歷史的實驗性組詩《寶藏莊巖》為文本，打造人聲、錄音及電子聲響沉浸體驗，以及文學與科技結合的前衛嘗試。《活著寫詩。活著歌唱：王榆鈞＋張心柔》演唱會是兩位具有強烈詩性的創作歌手的降靈夜，包括近來以紀錄片《甘露水》主題曲〈暝尾的祈禱〉令人迷醉的王榆鈞，在詩與歌的脈絡裡找到一種文化對話的方式；還有音樂科班出身的「吟遊詩人」張心柔，她寫詩言志，唱歌詠言，此次將邀跨足多領域的周意紋（大提琴）、楊騰佑（吉他）同台，豐富詩與歌的可能性。