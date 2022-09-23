大貓熊「團團」癲癇口吐白沫　北市動物園證實腦病變•下午說明病情

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 臺北市立動物園裡18歲大貓熊「團團」萌萌暖暖的形象深植人心，是大家心目中的「大寶貝」，今年(2022年) 8月中下旬保育員發現「團團」行為與以往不同，食慾也不太好，嘴邊還曾出現過白色泡沫，工作團隊回放監視器影像並針對「團團」進行觀察，畫面顯示在8月23日上午七點左右「團團」發生了3分鐘疑似癲癇的症狀，獸醫師進行初步臨床檢查，並邀請臺大附設動物醫院神經專科獸醫師會診，認為「團團」有必要接受腦部MRI(磁振造影) 精密的檢查來釐清癲癇發生的原因，特別安排「團團」9月18日到臺大附設動物醫院接受相關檢查。

（上圖)「團團」即將接受MRI檢查, (下圖) 「團團」麻醉後甦醒 (圖/台北市立動物園)

「團團」目前已接受完整檢查，照養團隊下午將說明病況。



動物園說明, 9月18日上午載著「團團」及工作人員的車隊離開動物園，於8:49到達臺大附設動物醫院，隨後為「團團」進行麻醉，再進行腦部MRI檢查。MRI影像顯示「團團」左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球亦可見類似病變，此病變可能是造成團團癲癇發作的原因。為進一步釐清腦部病變的可能肇因，獸醫師為「團團」採取腦脊髓液進行後續的分析化驗，也同時完成整體生理檢查。



近日「團團」在後場休養觀察中，後續須等待匯集所有檢驗結果才能釐清病因。這次為「團團」進行的MRI檢查，由動物園動物醫療照管團隊、臺大附設動物醫院獸醫神經專科張雅珮獸醫師及影像科余品奐獸醫師團隊，以及臺大醫院麻醉部黃啟祥醫師等共同完成任務，為大貓熊健康照護寫下歷史的新頁。



北市動物園在新聞稿指出, 動物朋友們總是帶給大家無限溫暖的陪伴，大貓熊「團團」健康的消息讓大家都心疼與不捨，希望大家給予祝福，動物園也會盡最大力量給予醫療照護。