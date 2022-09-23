引領台灣產業綠色轉型！經濟部攜手台塑　建立首座「二氧化碳捕捉及再利用」示範場域

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）因應全球對綠色供應鏈的要求，經濟部技術處今(23)日表示，補助台灣塑膠工業公司、成功大學、南臺科大及工研院共同建置全臺第一套「二氧化碳捕捉及再利用」前導示範場域，自去年底試運轉至今已有初步成果，每年可捕獲製程排放的36噸二氧化碳，並將其轉化為12噸甲烷等化學品。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，碳捕捉商機龐大，如何降低碳捕獲成本成為關鍵發展課題，此次與台塑及成功大學的合作，藉由整合二氧化碳捕獲及由成功大學提供的觸媒技術，和製程、料源規格與提純製程技術設計，三方共同成功建立煙道氣二氧化碳資源化示範技術，以高效能吸收劑(醋酸鉀捕獲劑)捕獲工廠煙道所排放氣體中的二氧化碳，捕獲後可利用工廠餘熱進行分離、純化與再生，大幅降低能耗，解決二氧化碳捕獲成本過高的缺點。

李宗銘指出，該試驗工廠從技術研發、製程設計、到建廠完工都是百分之百台灣製造，透過前瞻創新技術開發，可望讓技術與設備全數國產化，解決業者去碳化轉型的大挑戰。

投資處說明，該示範工廠以低耗能、低腐蝕創新捕獲技術實現自煙道氣捕獲二氧化碳，再生能耗≦3.0 GJ/ton CO 2 ，並結合高效能鎳基二氧化碳轉化烷烴觸媒及製程技術開發，將二氧化碳轉製有價基礎化學品，翻轉產業過去往往仰賴國外技術進口的困境，建立台灣自有二氧化碳捕獲再利用技術能量，解決二氧化碳捕獲成本過高的缺點，引領產業綠色轉型。

△圖片由經濟部投資處提供

技術處表示，經濟部為因應2050淨零碳排目標，提出了2×2轉型架構，讓能源與產業先實現低碳，再變成零碳。因此技術處在未來4年規劃投入約100億科研經費進行淨零碳排技術研發，並以三大策略方向進行布局，第一、研發新的減碳製程技術，可運用在包括鋼鐵、石化、電子及紡織等重點領域。第二、投入氫能源技術應用開發，如解決因氫脆而導致氫氣洩漏發展之儲運相關技術、車用儲氫罐材料、工業應用上之混氫燃燒及廢氫回收純化利用技術等。

第三、完備運具電動化及開發戰略材料：包括開發可提升續航力之高能量鋰金屬固態電池、國內自主輪邊馬達驅動自主技術與產品等。其中碳捕捉利用部分，透過四大推動策略，開發低成本的CO 2 捕捉創新技術、推動CO 2 捕捉再利用轉化為低碳化學品的創新技術並推動、推動CCUS(CCUS為碳捕捉、利用與封存技術；Carbon Capture, Utilization and Storage)成功經驗複製擴散。透過四大推動策略，加速CCUS產業化技術研發並擴大應用規模。

經濟部技術處表示，全臺第一套「二氧化碳捕捉及再利用」前導示範場域，以完整的「二氧化碳捕獲」、「氫氣純化」以及「轉化再利用」三大系統的循環經濟模式，自去年底試運轉至今已有初步成果，每年可捕獲製程排放的36噸二氧化碳，並將其轉化為12噸甲烷等化學品；台塑公司未來將逐級放大二氧化碳捕捉及再利用示範場域，擴大減碳效益。技術處估計逐級放大後，可達到年百噸的二氧化碳捕獲等級，除了石化產業外，未來更可運用在鋼鐵、電廠等多元產業，進而帶動新台幣破億元以上的投資。