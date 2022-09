哈佛大學教材涉親日、扭曲韓國歷史：「韓國因受日本統治才有今天的發展」

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)根據南韓電視台JTBC報導,美國哈佛大學近日遭爆料,在一堂所有經營學系研究所新生必修課程的教科書中,出現了以日本右翼派思想所撰寫的韓國歷史,扭曲事實。

該教材在談及朝鮮半島受日本帝國主義殖民統治時期時寫道,「日本於1910年以武力合併韓國」,教材內使用了合併(Integrate)一詞,而非「殖民」,及「南韓是因為受日本統治,才得以有今天的發展」,教材描述,韓國在日本統治殖民期間,變得更工業化,交通及電力基礎建設也得以改善,教育、行政、金融系統亦變得更現代化,另外也未提及任何與慰安婦有關的問題。

而關於朝鮮半島三國時期的部分,內容亦未提到高句麗勢力擴及滿州及百濟對於日本的影響,並毫無根據地寫道高麗為向中國朝貢的附屬國。JTBC報導中說道,簡化三國時代及扭曲高麗歷史的內容與日本右翼思想的主張相似。

據報導,此教材的作者均為哈佛大學的教授及研究員,其中包含一名日本人,沒有韓國人,而在哈佛大學內有許多親日教授,勢力龐大,故一位韓籍教職員表示,自己在校內也很難表明立場、表達事實。

對此,南韓外交部僅回應,他們正在透過公眾外交領域以各種角度努力糾正錯誤的認知。

哈佛大學陷入扭曲歷史的爭議已不是第一次,去年(2021年)時,一位哈佛法學院教授拉姆齊(John Mark Ramseyer)所發表的一篇論文「太平洋戰爭中的性契約」(Contracting for sex in the Pacific War)更是引起了眾怒,此篇論文主張二次大戰期間南韓的慰安婦並不是受害者,而是自願當妓女。他在論文中說道,日軍並無強迫南韓女性們當性奴隸,這些女性皆是出於個人意願,做了對自己較好的選擇,拿了酬勞自願加入慰安婦。

此論文一出引起了極大爭議,一名倖存慰安婦亦站出來痛訴,她肯定是受害者。事實上,這些慰安婦大多是被強迫或被綁架而淪為日軍的性奴隸,有些是被「騙」才會「自願」去的,她們在當時不僅遭到性虐待,若反抗,甚至會遭到電擊等各種凌虐。