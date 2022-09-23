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哈佛大學教材涉親日、扭曲韓國歷史：「韓國因受日本統治才有今天的發展」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/23 14:50
（圖／pixabay）

（圖／pixabay）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據南韓電視台JTBC報導，美國哈佛大學近日遭爆料在一堂所有經營學系研究所新生必修課程的教科書中，出現了以日本右翼派思想所撰寫的韓國歷史，扭曲事實。

該教材在談及朝鮮半島受日本帝國主義殖民統治時期時寫道，「日本於1910年以武力合併韓國」，教材內使用了合併（Integrate）一詞，而非「殖民」，及「南韓是因為受日本統治，才得以有今天的發展」，教材描述，韓國在日本統治殖民期間，變得更工業化，交通及電力基礎建設也得以改善，教育、行政、金融系統亦變得更現代化，另外也未提及任何與慰安婦有關的問題。

而關於朝鮮半島三國時期的部分，內容亦未提到高句麗勢力擴及滿州及百濟對於日本的影響，並毫無根據地寫道高麗為向中國朝貢的附屬國。JTBC報導中說道，簡化三國時代及扭曲高麗歷史的內容與日本右翼思想的主張相似。

據報導，此教材的作者均為哈佛大學的教授及研究員，其中包含一名日本人，沒有韓國人，而在哈佛大學內有許多親日教授，勢力龐大，故一位韓籍教職員表示，自己在校內也很難表明立場、表達事實。

對此，南韓外交部僅回應，他們正在透過公眾外交領域以各種角度努力糾正錯誤的認知。

哈佛大學陷入扭曲歷史的爭議已不是第一次，去年（2021年）時，一位哈佛法學院教授拉姆齊（John Mark Ramseyer）所發表的一篇論文「太平洋戰爭中的性契約」（Contracting for sex in the Pacific War）更是引起了眾怒，此篇論文主張二次大戰期間南韓的慰安婦並不是受害者，而是自願當妓女。他在論文中說道，日軍並無強迫南韓女性們當性奴隸，這些女性皆是出於個人意願，做了對自己較好的選擇，拿了酬勞自願加入慰安婦。

此論文一出引起了極大爭議，一名倖存慰安婦亦站出來痛訴，她肯定是受害者。事實上，這些慰安婦大多是被強迫或被綁架而淪為日軍的性奴隸，有些是被「騙」才會「自願」去的，她們在當時不僅遭到性虐待，若反抗，甚至會遭到電擊等各種凌虐。
哈佛大學
南韓
日本
歷史

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