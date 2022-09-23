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台灣雲門舞集展開美國巡演　藝術總監鄭宗龍上任後首度率團

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/23 11:29
雲門舞集《十三聲》。(攝影/劉振祥)

雲門舞集《十三聲》。(攝影/劉振祥)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 雲門舞集10月將啟程美國展開5週巡演，是藝術總監鄭宗龍上任後首場國外巡演。

雲門舞集巡演原訂在2020年秋季舉行，但因全球疫情爆發而延後，雲門將在疫情稍緩後，10月舉行首度國際巡演，更是藝術總監鄭宗龍接任後首度率團赴美，將呈現經典舞作《十三聲》。

《十三聲》在2016年由國家兩廳院委託創作，並於當年的台灣國際藝術節（TIFA）首演，藝術總監暨編舞家鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物身形樣貌為靈感，揉合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有的聲音編入舞作，挖掘不同元素的文化記憶，曾巡迴法、英、德、瑞典及中國等地演出共77場，獲外媒讚譽為「全面震撼感官的文化記憶」的舞作，台灣舞評更用「太台、太美、太狂、太爽」來形容。

鄭宗龍表示，這次到美國東西岸六城10場的巡演，對雲門來說很重要，過去兩年國際巡演規劃因為疫情取消了70場，終於等到疫情緩解的曙光，帶著《十三聲》走上國際舞台。

文化部長李永得表示，這次雲門赴美巡演，是全世界因COVID-19暫停了2年半後，重啟交流的活動，也是「台灣及美國文化界重要的盛事」，在台美於經濟、外交等交流更為緊密的此刻，雲門在總監鄭宗龍的帶領下將赴6個城市，進行10場巡演，一定能成為台美交流重要的關鍵，為台美間注入更多「文化的力量」。

雲門舞集赴美六城巡演10場次及舉辦大師班活動，演出地點依序含德州休士頓沃桑戲劇中心庫倫劇院、加州史丹佛大學紀念大劇院、芝加哥大劇院、華府甘迺迪表演藝術中心艾森豪劇院、加州柯斯塔梅莎市瑟格爾斯特羅姆藝術中心，以及加州大學柏克萊分校哲勒巴劇院，售票細節及演出資訊查詢請詳雲門官網
雲門舞集
鄭宗龍

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更新時間 : 2022-09-23 12:38 GMT+08:00

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