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響應世界狂犬病日！台灣農委會：飼主應重視狂犬病危害　共同參與防疫

農委會呼籲飼主，預防狂犬病要遵守二不一要原則，即不接觸野生動物、不棄養家中寵物、並且每年帶家中犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，以確保民眾及動物免受狂犬病威脅

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/09/23 09:53
圖片載自Pixabay

圖片載自Pixabay

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）9月28日為「世界狂犬病日」，農委會今(23)日表示，今年的活動將由高雄市政府動物保護處主辦，並於本週日(9/25)在凹子底森林公園舉辦「雄狂音樂派」之衛教防疫推展活動，提醒飼主應重視狂犬病的危害，並響應每年帶寵物注射狂犬病疫苗，共同參與狂犬病防疫。

農委會表示，9月28日「世界狂犬病日」是2007年由非營利組織「全球狂犬病控制聯盟(GARC)」所發起，並得到聯合國等國際組織共同支持，後續更演變為全球各國共同響應的紀念日，目的在提醒民眾莫忘狂犬病防疫工作，要記得定期帶家中犬、貓等毛小孩施打狂犬病疫苗，不隨意棄養寵物，到了戶外，也不要隨意接觸野生動物，共同阻斷狂犬病傳播。

依據世界衛生組織(WHO)及世界動物衛生組織(WOAH)統計，平均每9分鐘就有1人因感染狂犬病而死亡，在人類感染狂犬病的案例中，將近99%是被罹患狂犬病的犬貓咬傷所致。WOAH期望在全球共同努力之下，能夠在2030年達到「零」人類因犬媒介而感染的狂犬病案例。

農委會表示，我國狂犬病疫情目前仍侷限於野生動物，然而狂犬病可藉由罹病動物抓咬傷後感染所有哺乳類動物，且發病後之致死率幾近100%，提醒飼主應重視狂犬病的危害，每年要記得帶家中毛小孩注射狂犬病疫苗。

農委會說明，今年的世界狂犬病日主場活動由高雄市政府動物保護處主辦，將於9月25日在凹子底森林公園舉辦「雄狂音樂派」之衛教防疫推展活動，當天活動現場除提供限量免費狂犬病疫苗及晶片施打外，同時還有寵物健康諮詢以及氣墊遊樂園等多樣化活動。

另外，各直轄市、縣（市）動物防疫機關於9月起陸續辦理狂犬病預防注射巡迴場次或衛教防疫推廣活動，相關巡迴注射場次或衛教防疫活動可參考農委會動植物防疫檢疫局網站之狂犬病主題專區，或逕洽各直轄市、縣（市）動物防疫機關取得活動細節資訊。

最後，為提升我國對狂犬病防疫重視之國際地位，邀請民眾攜帶寵物與活動現場之世界狂犬病日logo合照打卡，並標註「#zeroby30」或「#rabiesendshere」以響應此國際紀念日，與全球各國共同參與狂犬病聯合防疫。

農委會呼籲飼主，預防狂犬病要遵守二不一要原則，即不接觸野生動物、不棄養家中寵物、並且每年帶家中犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，以確保民眾及動物免受狂犬病威脅，大家一起來共同完成狂犬病的防治工作。

響應世界狂犬病日！台灣農委會：飼主應重視狂犬病危害　共同參與防疫

圖片由農委會提供
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更新時間 : 2022-09-23 11:07 GMT+08:00

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