台灣文化部長會面捷克訪團　見證台博館與捷克國家博物館締結姊妹館

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)文化部長李永得於22日和捷克參訪團會面，盼提升臺捷未來互動。

文化部長李永得於與捷克參議院「教育、科學、文化、人權暨請願委員會」主席德拉霍斯（Jiří Drahoš）及訪問團會面，同時見證國立臺灣博物館館長洪世佑與捷克國家博物館（National Museum）總館長盧卡其（Michal Lukeš）簽署姊妹館協議書。

李永得表示，臺灣與捷克擁有如同「換帖兄弟」般的情誼，駐捷克文化組成立後，相信雙方在博物館、音樂、文學、視覺藝術、科技藝術等各方面都將有更多的交流。德拉霍斯也回應，期盼藉由捷克文化組成立，建立臺捷間更多的聯繫及往來。

李永得時表示，臺灣形容朋友間的情誼叫做「換帖的」，捷克就是臺灣的「換帖兄弟」。自己3個月前到訪捷克時，參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）特別在晚宴結束後，邀請臺灣訪團續攤喝啤酒，「捷克的啤酒很冰涼，喝下肚後心裡卻很溫暖」，這是兄弟、好友間才會有的熱情。

李永得指出，到訪捷克時，也有機會參訪捷克國家博物館，除了震撼於館內展示22 公尺長的長鬚鯨，更對博物館豐富館藏、物流管理及空間運用，印象深刻。欣喜看見臺博館繼上個（8）月與捷克國家技術博物館（National Technical Museum）簽署合作備忘錄後，今日能續與捷克國家博物館締結姊妹館，相信雙方交流將會越來越頻繁及深入。

同時，對於德拉霍斯在李永得訪捷克時，特別邀請臺灣團隊參與史梅塔納誕生200周年紀念音樂節，李永得也再次強調，2023年1月捷克文化組設立後，首要任務就是史梅塔納音樂節交流事宜。而下個（10）月臺灣古典樂迷引領期盼的布拉格愛樂管弦樂團首次來臺演出，李永得也說，將全力協助，確保演出順利。

德拉霍斯表示，文化涉及的層面非常多樣多元，除了實體博物館，有更多軟體建設，期盼2館簽署協議後，可以涵蓋更多層面，以及更多的互動及往來。近來臺灣與捷克的互動非常密切，捷克除了支持臺灣的發展，「臺灣的民主及自由，更是亞太地區非常重要的地標及指標」，希望臺捷在未來的互動與合作之間，有更多深化及提升的機會與成果。

雙方交流會談時，盧卡其提到，臺灣與捷克之間博物館合作已久，簽署姊妹館以後，「相信2館交流將開啟新的篇章」。洪世佑則回應，8月赴捷克參訪時特別參觀了2005年臺博館展出「千面福爾摩沙特展」的展廳，期待協議簽署後，可以很快重回捷克國家博物館展出。洪世佑也說，「期盼博物館的友誼永續，也促成臺捷間的情誼長存」。