沙烏地阿拉伯國慶晚宴 外交部感謝穩定供台原油

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）沙烏地阿拉伯駐台商務辦事處22日晚間舉行「沙烏地阿拉伯王國建國92週年國慶晚宴」，外交部常務次長俞大㵢受邀出席，於致詞中感謝沙國長期穩定供應我國原油，並對我國開放電子簽證；沙國代表艾德爾表示，沙國駐台辦事處將持續深化雙邊在文化、商業、投資和旅遊的互動交流。

俞大㵢致詞時指出，沙國是我國第15大貿易夥伴，也是我國在中東地區的第1大貿易夥伴及最大原油供應國，我國原油進口近3分之1來自沙國，其長期穩定的能源供應，為我國工業發展、經濟成長提供堅強的後盾。俞常務次長並肯定沙國在本年初將我國列於沙國首批開放電子簽證國家名單內，相信在雙方政府及民間的共同努力，兩國將攜手確保繁榮成長並強化雙方深厚友誼。



「沙烏地阿拉伯駐台商務辦事處」代表艾德爾（Adel Fahad A. Althaidi）致詞時表示，沙國「2030年願景」國家發展計畫在薩爾曼國王及王儲穆罕默德領導下，取得非凡的成就，除在環境保護和應對全球氣候變遷議題上取得具體進展，另在互利基礎上，積極形塑沙國友善的投資前景及環境。台沙兩國政府長期以來致力加強雙方各領域的合作，沙國駐台辦事處也將持續深化雙邊在文化、商業、投資和旅遊的互動交流。

俞大㵢與艾德爾在致詞後共同切蛋糕，象徵沙烏地阿拉伯國運昌隆，並祝福台沙兩國友誼長存。



外交部指出，台沙友好情誼源遠流長，兩國在經貿、文化、教育、農業等領域交流密切，開發伊斯蘭市場也是近年我國政府重要政策之一，尤以109年台沙簽署的「避免雙重課稅暨防杜逃漏稅協定」（簡稱台沙租稅協定）於本年1月1日起正式適用，進一步提升雙邊實質關係。外交部將持續秉持互惠互利的精神，進一步深化兩國的合作，增進雙方人民的交